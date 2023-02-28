Общество

Энергетики объяснили причину отключения квартиры пенсионерки от света

Общество 28.02.2023 11:25
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28.02.2023 11:25


В ПАО «Волгоградэнергосбыт» пояснили причину отключения света в квартире пенсионерки из Волжского Татьяны Андреевой, проживающей в доме №11 по проспекту Ленина. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, сделано это было по причине «ненадлежащего исполнения потребителем обязательств по оплате за коммунальную услугу по электроснабжению».

По состоянию на 23.12.2022 года у Татьяны Андреевой образовалась задолженность в сумме 4032,38 руб. за период с ноября 2021 года по ноябрь 2022 года. В том числе 2329,96 руб. за потребленную электроэнергию на индивидуальные нужды и 1702,42руб. за ОДН. Таким образом, задолженность сложилась не только по счетам ОДН, но и счетам индивидуального потребления, – говорится в комментарии. 

В соответствии с Постановлением Правительства № 354 потребитель уведомлен о предстоящем введении ограничения/приостановления предоставления коммунальной услуги по электроснабжению путем включения в платежный документ для внесения платы за коммунальную услугу по электроснабжению за декабрь 2022 года текста соответствующего предупреждения. Таким образом, информация об отключении электроэнергии без предупреждения, изложенная в публикации со слов Андреевой, не соответствует действительности, – цитата из ответа. 

Так как указанная задолженность не была погашена в течение 20 дней с даты получения уведомления и обращения о предоставлении рассрочки оплаты задолженности за потребленную электрическую энергию не поступало, Андреевой было введено ограничение предоставления коммунальной услуги по электроснабжению, пояснили в компании. 

Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о проблемах жителей дома №11 по проспекту Ленина в Волжском, которые уже третий год вынуждены платить за общедомовые услуги в разы больше, чем выходит по индивидуальным приборам учета за холодную воду и электричество. 

Ситуация с долгом Татьяны Андреевой, по ее словам, усугубилась по причине того, что женщина не могла оплачивать сполна выставленные счета за электроэнергию, в том числе и за общедомовые нужды. 

–  Я оплачивала свет по индивидуальному счетчику и где-то процентов 70% от выставленного счета за ОДН, при этом в какие-то месяцы я погашала задолженность и платила больше, – пояснила Татьяна Ивановна. – Вот в феврале 2021 года я заплатила за все 1897,95 рублей, в августе 2021 года – 1944 рубля. Но каждый месяц я не в силах была платить все, что с меня требовали. С выставленным мне долгом в 4 тысячи рублей я не согласна. С чеками и раскладом потребленных киловатт, как по моему личному счетчику, так и за ОДН, я приходила к руководителю волжского участка, уже после того, как у меня отключили свет, просила разобраться, откуда взялись такие суммы, но мне заявили, что я сначала должна заплатить.

Свет в квартиру пенсионерки вернули сразу после выхода публикации «Нам уже отрубают свет» около 17.00 часов 22 февраля после вмешательства прокурора. 

Мы очень надеемся, что прокуратура, наконец, разберется в причинах огромных объемов электричества и холодной воды, которые начисляются на наш дом  за общедомовые нужды, – говорят жильцы дома. – Уже два года мы просим, чтобы, наконец, нас прекратили третировать безумными суммами, которые требуют с жильцов, многие из которых – пенсионеры и живут исключительно на скромные пособия по старости. Начисления выросли в 20-26 раз за это время. Это ненормально. И мы уверены, что при желании разобраться в этой ситуации возможно. 

На фото: дом №11 по проспекту Ленина может претендовать на звание самого энергозатратного здания Волгоградской области

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