Фото Александра Касьянова
Общество 23.02.2023 12:23
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23.02.2023 12:23
Фото Александра Касьянова
В Котовском районе Волгоградской области сегодня, 23 февраля стартовал охотничий биатлон, приуроченный ко Дню защитника Отечества и к 80-летию Победы в Сталинградской битве. Как сообщает ИА «Высота 102», несмотря на мороз в 17 градусов и пронизывающий ветер, в состязаниях приняли участие 18 человек из трех районов области - Жирновского, Котовского и Даниловского.
В прошлом году подобные соревнования состоялись в Жирновском районе, а в этом было принято решение провести их в Котовском районе, богатым на охотничьи трофеи.
Участники посоревнуются в беге на лыжах на расстояние в 1 километр и в стрельбе по тарелкам. Как пояснили организаторы соревнований, в зачете будет учитываться общее время, потраченное на выполнение заданий. При этом, чем старше участник, тем больше послаблений он получит при подведении итогов.
Самых быстрых и метких ждут призы. Так, победитель получит право на бесплатную охоту на косулю на гону, за второе место наградят охотой на байбака, занявший третье место получит в подарок участие в охоте на селезня.
Для участников и болельщиков организован горячий обед.
Напомним, инициатором охотничьего биатлона выступило ООО "Велес" - организация, за которой закреплено охотничье угодье "Моисеевское".
Соревнования проводятся для повышения уровня практической подготовки охотников, привлечения молодежи к занятию спортивной и любительской охотой, пропаганды здорового образа жизни, ранее отмечали в облкомприроды.
Фото Александра Касьянова
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