







В Котовском районе Волгоградской области сегодня, 23 февраля стартовал охотничий биатлон, приуроченный ко Дню защитника Отечества и к 80-летию Победы в Сталинградской битве. Как сообщает ИА «Высота 102», несмотря на мороз в 17 градусов и пронизывающий ветер, в состязаниях приняли участие 18 человек из трех районов области - Жирновского, Котовского и Даниловского.













В прошлом году подобные соревнования состоялись в Жирновском районе, а в этом было принято решение провести их в Котовском районе, богатым на охотничьи трофеи.







Участники посоревнуются в беге на лыжах на расстояние в 1 километр и в стрельбе по тарелкам. Как пояснили организаторы соревнований, в зачете будет учитываться общее время, потраченное на выполнение заданий. При этом, чем старше участник, тем больше послаблений он получит при подведении итогов.







Самых быстрых и метких ждут призы. Так, победитель получит право на бесплатную охоту на косулю на гону, за второе место наградят охотой на байбака, занявший третье место получит в подарок участие в охоте на селезня.















Для участников и болельщиков организован горячий обед.





Напомним, инициатором охотничьего биатлона выступило ООО "Велес" - организация, за которой закреплено охотничье угодье "Моисеевское".









Соревнования проводятся для повышения уровня практической подготовки охотников, привлечения молодежи к занятию спортивной и любительской охотой, пропаганды здорового образа жизни, ранее отмечали в облкомприроды.