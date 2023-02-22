Общество

Синоптики прогнозируют метели и штормовой ветер в Волгоградской области 23 февраля

Общество 22.02.2023 21:47
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22.02.2023 21:47


В Волгоградской области 23 февраля ожидается комплекс неблагоприятных погодных условий. Так, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на краткосрочный прогноз Волгоградского ЦГМС, в отдельных районах региона возможны метели, а порывы ветра будут достигать 20 и более метров в секунду. 

– 23 февраля в Волгоградской области существенных осадков не ожидается. Ветер – северо-западный, местами порывы до 20 метров в секунду. В отдельных районах сохранятся гололедно-изморозевые отложения, – сообщают синоптики. – На дорогах гололедица. 

Температура воздуха днем в Волгоградской области составит от -9 до -14 градусов. Местами в регионе столбики термометров поднимутся до -5 градусов. 

Туман, изморозь, гололеда и крепкий северный ветер ожидаются и 24 февраля в Волгоградской области. Однако, прогнозируют специалисты ЦГМС, воздух в этот день прогреется местами до -1 градуса. 

25 февраля осадков в регионе не прогнозируют, но на дорогах по-прежнему будет скользко. 

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