Житель Камышина Александр Чекан погиб на СВО

Общество 21.02.2023 07:59
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21.02.2023 07:59
В ходе специальной военной операции погиб житель Камышина Волгоградской области Александр Чекан. Эту печальную новость сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского округа город Камышин.
- Александр Сергеевич мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг. Скорбим вместе с семьёй павшего и выражаем родным и близким Александра Чекана искренние соболезнования. Вечная память Герою! – говорится в опубликованном сообщении мэрии Камышина.
Напомним, накануне ИА «Высота 102» сообщало о гибели 44-летнего добровольца из Краснослободска Геннадия Кожанова.
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