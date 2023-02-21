Общество

Житель Камышина Александр Чекан погиб на СВО

Общество 21.02.2023 07:59
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21.02.2023 07:59



В ходе специальной военной операции погиб житель Камышина Волгоградской области Александр Чекан. Эту печальную новость сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского округа город Камышин.

- Александр Сергеевич мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг. Скорбим вместе с семьёй павшего и выражаем родным и близким Александра Чекана искренние соболезнования. Вечная память Герою! – говорится в опубликованном сообщении мэрии Камышина. 

Напомним, накануне ИА «Высота 102» сообщало о гибели 44-летнего добровольца из Краснослободска Геннадия Кожанова. 

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