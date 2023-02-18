В Иловлинском районе Волгоградской области свой административный участок протяженностью около 70 километров обслуживает единственный участковый майор полиции Сергей Недоспасов. В его ведении находятся Сиротинское и Новогригорьевское сельские поселения. Каждый день в любую погоду старший участковый уполномоченный полиции выходит на службу. Областной главк МВД запускает серию репортажей об этой непростой профессии.





Административный участок Сергея Недоспасова включает в себя восемь населенных пунктов, где проживает многонациональное население. Зимой и летом сообщение с райцентром осуществляется только посредством паромной переправы.

— Вот его участок, вы сейчас не поверите — около 70 километров и все это бездорожье. Снег, метель, грязь, а он — один, — рассказывает местный житель Александр Королев. — К нему идут с любой бедой: «Помоги, ради Бога и он поможет». Он ведь пенсионер, а все работает. Сколько раз разговаривал с ним, мол, из-за денег что ли? Да нет, говорит, уйду, брошу, а что делать буду? Я же с ума сойду без этой работы. Вот так.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

