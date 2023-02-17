В Волгоградской области чипировали половину из 22432 бездомных собак









Количество бездомных животных в Волгоградской области на сентябрь прошлого года составляло 22432 особи. Такие данные, сообщает ИА «Высота 102», приводит комитет ветеринарии Волгоградской области в итоговом докладе. При этом половина из бездомных животных, 11222 особи имеют особые метки, свидетельствующие о том, что собаки стерилизованы.





Всего в регионе в 2022 году было отловлено 6467 бездомных животных, это на 14% больше, чем в 2021 году (5646). На эти цели было потрачено 15 миллионов рублей из бюджета.





В докладе комитета ветеринарии Волгоградской области также содержится ссылка на проект приказа о мерах по предотвращению причинения вреда здоровья и жизни животными, не имеющих владельцев, который еще не принят.





В частности, опасным предлагается считать нахождение бездомных животных в местах массового пребывания людей, в районе теплосетей и мест накопления отходов, проявление животным немотивированной агрессии к человеку или другому животному, а также нахождение животных в местах, на которые их запрещено возвращать. Такие места определяют органы местного самоуправления. При этом в данном документе содержится запрет на кормление животных в оживленных местах.



