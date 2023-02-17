Общество

Школьники из 35 школ Волгограда теперь могут расплачиваться в столовой банковскими картами

Общество 17.02.2023 14:10
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17.02.2023 14:10


Волгоградский оператор питания ООО “Виво Маркет” запустил проект по установке в столовых терминалов для безналичной оплаты школьного питания. На сегодняшний день в 35 школах из пяти районов города (Красноармейский, Ворошиловский, Дзержинский, Краснооктябрьский, Тракторозаводский) уже установлены и работают такие POS-терминалы.

- Мы неоднократно слышали запросы от родителей и детей о необходимости такой формы оплаты. Это действительно удобно, поскольку у многих детей есть свои карты или карты, привязанные к счету родителей. Оплата онлайн стала наиболее популярной в наше время. Даже деньги на карманные расходы школьники получают от родителей на карту. Поэтому установка терминалов в школах стала актуальной для нас задачей, - сказала руководитель по общим административным вопросам организации социального питания ООО “Виво Маркет” Ксения Тюрина. 

Школьники теперь могут оплачивать картами различных банков: буфетную продукцию, а также другой ассортимент из свободной продажи. Сложностей с оплатой пока не было, но даже если таковые возникнут,  на территории столовой расположены информационные плакаты с номером телефона, позвонив на который школьник может сообщить о возникшей проблеме.

-Наконец-то и в школах появились терминалы. У меня не всегда есть наличные деньги, а карта всегда с собой. И я могу купить себе и перекус, и горячую еду, - рассказала восьмиклассница Варвара из Гимназии №16.

Этот проект не только решил вопрос удобства детей и родителей, а также позволил сократить очереди в школьных буфетах. И, таким образом, большее количество детей успевают поесть за одну перемену.

- Это здорово, что поставили терминалы в столовой. Теперь я на любой удобной для меня перемене могу поесть и не ходить голодной из-за того, что не успела купить себе еду, - поделилась ученица Гимназии 16 Анфиса. 

В течение двух месяцев ООО “Виво Маркет” планирует установить терминалы для онлайн оплаты во всех школах города, где оказывает услугу по питанию. Все вопросы, касающиеся оплаты школьного питания через терминал, можно уточнить по телефону: +7 961 073 46 29

Список школ, где установлены POS терминалы:
МОУ Гимназия №5, МОУ Гимназия №17, МОУ Лицей №11 (ул.Елецкая), МОУ СШ №13, МОУ СШ №48, МОУ Гимназия №4, МОУ Лицей №8, МОУ СШ №101, МОУ СШ №128, МОУ Гимназия №11, МОУ Лицей №7, МОУ СШ №40, МОУ СШ №96 (ул.Рионская), МОУ Лицей №9 (старшая), МОУ СШ № 89, МОУ СШ № 85, МОУ СШ № 33 ул им К. Симонова, 29, МОУ СШ № 33 ул им К. Симонова, 29, МОУ СШ № 43 пр-т Жукова, 84, МОУ СШ № 102, МОУ Гимназия № 7, МОУ СШ № 134 им Вучетича ул, дом 17, МОУ Лицей № 4, МОУ СШ 117 2я Штурманская, 22, МОУ Гимназия № 2, МОУ Лицей № 1, МОУ Гимназия № 6, МОУ СШ № 92, МОУ Гимназия №12, ул Еременко, д. 116а, МОУ СШ № 75 Пролетарская ул, дом 9, МОУ СШ № 95, МОУ СШ № 5, МОУ СШ № 98, МОУ Лицей № 3, МОУ СШ № 27 ул им Менжинского, д 6, МОУ Гимназия № 16. 

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