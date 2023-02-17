Школьники из 35 школ Волгограда теперь могут расплачиваться в столовой банковскими картами

Общество 17.02.2023 14:10
0
17.02.2023 14:10
Волгоградский оператор питания ООО “Виво Маркет” запустил проект по установке в столовых терминалов для безналичной оплаты школьного питания. На сегодняшний день в 35 школах из пяти районов города (Красноармейский, Ворошиловский, Дзержинский, Краснооктябрьский, Тракторозаводский) уже установлены и работают такие POS-терминалы.
- Мы неоднократно слышали запросы от родителей и детей о необходимости такой формы оплаты. Это действительно удобно, поскольку у многих детей есть свои карты или карты, привязанные к счету родителей. Оплата онлайн стала наиболее популярной в наше время. Даже деньги на карманные расходы школьники получают от родителей на карту. Поэтому установка терминалов в школах стала актуальной для нас задачей, - сказала руководитель по общим административным вопросам организации социального питания ООО “Виво Маркет” Ксения Тюрина.
Школьники теперь могут оплачивать картами различных банков: буфетную продукцию, а также другой ассортимент из свободной продажи. Сложностей с оплатой пока не было, но даже если таковые возникнут, на территории столовой расположены информационные плакаты с номером телефона, позвонив на который школьник может сообщить о возникшей проблеме.
-Наконец-то и в школах появились терминалы. У меня не всегда есть наличные деньги, а карта всегда с собой. И я могу купить себе и перекус, и горячую еду, - рассказала восьмиклассница Варвара из Гимназии №16.
Этот проект не только решил вопрос удобства детей и родителей, а также позволил сократить очереди в школьных буфетах. И, таким образом, большее количество детей успевают поесть за одну перемену.
- Это здорово, что поставили терминалы в столовой. Теперь я на любой удобной для меня перемене могу поесть и не ходить голодной из-за того, что не успела купить себе еду, - поделилась ученица Гимназии 16 Анфиса.
В течение двух месяцев ООО “Виво Маркет” планирует установить терминалы для онлайн оплаты во всех школах города, где оказывает услугу по питанию. Все вопросы, касающиеся оплаты школьного питания через терминал, можно уточнить по телефону: +7 961 073 46 29
Список школ, где установлены POS терминалы:
МОУ Гимназия №5, МОУ Гимназия №17, МОУ Лицей №11 (ул.Елецкая), МОУ СШ №13, МОУ СШ №48, МОУ Гимназия №4, МОУ Лицей №8, МОУ СШ №101, МОУ СШ №128, МОУ Гимназия №11, МОУ Лицей №7, МОУ СШ №40, МОУ СШ №96 (ул.Рионская), МОУ Лицей №9 (старшая), МОУ СШ № 89, МОУ СШ № 85, МОУ СШ № 33 ул им К. Симонова, 29, МОУ СШ № 33 ул им К. Симонова, 29, МОУ СШ № 43 пр-т Жукова, 84, МОУ СШ № 102, МОУ Гимназия № 7, МОУ СШ № 134 им Вучетича ул, дом 17, МОУ Лицей № 4, МОУ СШ 117 2я Штурманская, 22, МОУ Гимназия № 2, МОУ Лицей № 1, МОУ Гимназия № 6, МОУ СШ № 92, МОУ Гимназия №12, ул Еременко, д. 116а, МОУ СШ № 75 Пролетарская ул, дом 9, МОУ СШ № 95, МОУ СШ № 5, МОУ СШ № 98, МОУ Лицей № 3, МОУ СШ № 27 ул им Менжинского, д 6, МОУ Гимназия № 16.
Главврача ЦРБ оштрафовали в Волгоградской области за игнорирование обращения пациента17.02.2023 16:57
Общество 17.02.2023 16:57
Губернатор анонсировал строительство крытого аквапарка в Волгограде17.02.2023 14:55
Общество 17.02.2023 14:55
В Волжском подготовили 1078 убежищ для укрытия жителей17.02.2023 14:36
Общество 17.02.2023 14:36
Андрей Бочаров подвел итоги совместной работы с волгоградскими судьями17.02.2023 14:33
Общество 17.02.2023 14:33
Герои-овощеводы, процветающее село и огурцы: о чем рассказал замгубернатора Василий Иванов журналистам17.02.2023 13:34
Общество 17.02.2023 13:34
«Можно нырять в носках»: в Волжском 23 февраля пройдет фестиваль моржей17.02.2023 13:12
Общество 17.02.2023 13:12
Под Волгоградом похоронили мобилизованного 32-летнего водителя Алексея Кириченко17.02.2023 11:48
Общество 17.02.2023 11:48
В Волгограде отреставрируют 44 мемориала: полный список по районам17.02.2023 11:13
Общество 17.02.2023 11:13
Под Волгоградом военные обстреляли условного противника из БМП-317.02.2023 09:28
Общество 17.02.2023 09:28
В Волгоградской области оштрафовали попавшего под поезд водителя17.02.2023 08:34
Общество 17.02.2023 08:34
Депутаты Волгоградской облдумы изменили региональный закон о капремонте16.02.2023 20:49
Общество 16.02.2023 20:49
На Украине погиб 31-летний сержант из Волгоградской области Алексей Спесивцев16.02.2023 20:03
Общество 16.02.2023 20:03
Хуснуллин сообщил о поддержке коммунальных проектов Волгоградской области16.02.2023 19:25
Общество 16.02.2023 19:25
В Волгограде на ул. Электролесовской на 21 день изменят схему движения16.02.2023 18:14
Общество 16.02.2023 18:14
«Никто, кроме нас»: в Волгограде семьям погибших в СВО военных передали ордена Мужества16.02.2023 16:51
Общество 16.02.2023 16:51