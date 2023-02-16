Общество

«Машины вязнут»: жители поселка под Волгоградом стали пленниками тоннеля

Общество 16.02.2023 12:41
0
16.02.2023 12:41



Жители поселка Прудбой Калачевского района требуют решить вопрос с выездом и въездом в населенный пункт. По их словам, единственная транспортная ниточка, которая связывает населенный пункт с внешним миром, проходит в тоннеле под железной дорогой. 

Однако в мороз и межсезонье проехать под железнодорожными путями очень сложно, а порой и невозможно, так как скопившаяся вода замерзает в колеи и в наледь, или воды бывает столько, что машины просто тонут. А выросший по сторонам от тоннеля камыш мешает выезду из поселка Прудбой на федеральную трассу «Волгоград-Каменск-Шахтинский», – рассказали ИА «Высота 102» жители поселка.

По их словам, в ледяной или грязевой каше в тоннеле вязнут легковушки и машины скорой помощи. Но другого выхода из поселка нет – с одной стороны протекает река Карповка, а с другой проходят железнодорожные пути. 

Поэтому мы настаиваем на том, чтобы проблема с подъездными путями к поселку решили с помощью наземного проезда через железнодорожные пути, – заявляют жители поселка. 

Люди обратились за помощью в решении этого вопроса в комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, однако из ведомства пришел ответ, что данный вопрос следует адресовать в органы местной власти, а финансовое обеспечение данных полномочий должно производиться за счет средств местного бюджета. 

Однако от такой обязанности «открестился» глава Мариинского сельского поселения Александр Никонов. В официальном ответе на обращение жителей он заявил, что «строительство и содержание подъездных дорог  к населенным пунктам не относятся к полномочиям сельских поселений».

Решение данной проблемы возможно при условии строительства новой подъездной дороги к поселку Прудбой, но это требует многомиллионных финансовых затрат и решения сложных технических вопросов, – говорится в ответе. 

Также Александр Никонов пояснил, что асфальтовая дорога через тоннель  в поселке была проложена в 1989 году военным совхозом. При этом согласования от собственника железнодорожных путей не было получено, так как тоннель имеет технологическое значение (прогон скота, сток паводковых вод и т.д), к тому же габариты сооружения не предназначены для проезда тяжелой техники. Поэтому содержать ее довольно сложно, поясняется в ответе, особенно в период распутицы и морозов. 

Глава честно признается, что когда ситуация становится совсем «аховой», власти поселения обращаются за помощью в организацию, которая обслуживает дороги военного полигона, и даже к местным жителям, у кого есть подходящая техника. Так, последнюю чистку дороги под тоннелем, как утверждает Александр Никонов, провели буквально 9 февраля. 

Однако такой ответ не удовлетворил жителей. 

Нам все равно, кто отвечает за эту дорогу, это пусть чиновники между собой разбираются, – говорят они. – Ведь речь идет о людях, их жизнях и здоровье, а из-за плохого состояния дороги наши права на оказание медпомощи нарушаются. И тем более, мы считаем недопустимым, ссылаться на отсутствие необходимых средств для дороги. Власть как раз этим и должна заниматься – предусматривать финансирование для создания нормальных условий для жизни человека. 

Напомним, проблемы с транспортной доступностью возникли и у жителей  поселка Горьковский Советского района Волгограда. Из-за строительства новой ветки железной дороги часть поселка может быть отрезана от центра населенного пункта, где расположены объекты социальной инфраструктуры. Советский районный суд Волгограда обязал ОАО «РЖД» обеспечить возможность беспрепятственного проезда и прохода жителей через железнодорожные пути. При этом волгоградцы заявляли, что их удовлетворит любой вариант решения этой проблемы – строительство наземного переезда или тоннеля. 

Фото: жителей поселка Прудбой Калачевского района

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
16.02.2023 16:51
Общество 16.02.2023 16:51
Комментарии

0
Далее
Общество
16.02.2023 16:35
Общество 16.02.2023 16:35
Комментарии

0
Далее
Общество
16.02.2023 16:24
Общество 16.02.2023 16:24
Комментарии

0
Далее
Общество
16.02.2023 12:02
Общество 16.02.2023 12:02
Комментарии

0
Далее
Общество
16.02.2023 11:40
Общество 16.02.2023 11:40
Комментарии 0

0
Далее
Общество
16.02.2023 11:32
Общество 16.02.2023 11:32
Комментарии

0
Далее
Общество
16.02.2023 11:20
Общество 16.02.2023 11:20
Комментарии

0
Далее
Общество
16.02.2023 11:08
Общество 16.02.2023 11:08
Комментарии 0

0
Далее
Общество
16.02.2023 10:52
Общество 16.02.2023 10:52
Комментарии

0
Далее
Общество
16.02.2023 10:16
Общество 16.02.2023 10:16
Комментарии

0
Далее
Общество
16.02.2023 09:10
Общество 16.02.2023 09:10
Комментарии

0
Далее
Общество
16.02.2023 08:06
Общество 16.02.2023 08:06
Комментарии

0
Далее
Общество
16.02.2023 05:52
Общество 16.02.2023 05:52
Комментарии

0
Далее
Общество
15.02.2023 20:36
Общество 15.02.2023 20:36
Комментарии

0
Далее
Общество
15.02.2023 17:48
Общество 15.02.2023 17:48
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:51
«Никто, кроме нас»: в Волгограде семьям погибших в СВО военных передали ордена МужестваСмотреть фотографииCмотреть видео
16:35
В Волгоградской области отменили массовые гуляния на МасленицуСмотреть фотографии
16:24
Похолодание до 20 градусов мороза прогнозируют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:30
Пожар на территории нефтяной скважины под Волгоградом попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:23
«Мы не в 19 веке»: жители поселка без водопровода под Волгоградом требуют уголовных делСмотреть фотографии
15:14
Стала известна дата выхода нового сериала Фёдора БондарчукаСмотреть фотографии
13:50
ГУ МВД: в Волгограде раскрыто дело о бандитских налетах в четырех регионахСмотреть фотографии
13:17
907 абонентов узаконили свои отношения с «Концессиями» в 2022 годуСмотреть фотографии
13:13
Депутаты скорректировали дефицитный бюджет Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:41
«Машины вязнут»: жители поселка под Волгоградом стали пленниками тоннеляСмотреть фотографии
12:37
Организатор финансовой пирамиды задержан оперативниками МВД в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:05
Огурцы подорожали в Волгоградской области еще на 8%Смотреть фотографии
12:02
Андрей Бочаров собрал молодежь на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
11:40
Волонтеры ЕвроХим-ВолгаКалия провели массовую акцию по правилам безопасностиСмотреть фотографии
11:32
«Погиб при обстреле колонны»: в Волгоградской области простятся с медиком Николаем ПономаревымСмотреть фотографии
11:20
Интервью с Василием Ивановым: задайте вопрос заместителю губернатораСмотреть фотографии
11:13
«Мать была в состоянии шока»: под Волгоградом от отравления умер 2-летний ребенокСмотреть фотографии
11:08
Банк «Открытие»: лишь 18% жителей ЮФО добираются на работу на общественном транспортеСмотреть фотографии
10:52
Артиллерийский салют прогремит в Волгограде 23 февраляСмотреть фотографии
10:21
Не оставил живого места: в Волгоградской области бык насмерть затоптал женщинуСмотреть фотографии
10:16
В Волгоградской области открыли мемориальную доску погибшему на Украине Андрею ЧерничкинуСмотреть фотографии
09:10
На шлюзе Волжской ГЭС ввели в эксплуатацию новые многотонные воротаСмотреть фотографии
08:24
Цены на бензин в Волгоградской области снизились за неделю на копейкиСмотреть фотографии
08:06
В волгоградских магазинах разыскивают подпольную молочку «ВкусноМолл»Смотреть фотографии
05:52
Концерт поэта-песенника под Волгоградом не стали отменять после его смертиСмотреть фотографии
21:07
Волгоградские гандболистки 16 февраля сразятся со «Звездой» из ПодмосковьяСмотреть фотографии
20:48
РПН: зловонные стоки захлестнули улицу в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:36
Поисковики установили личность еще одного бойца, погибшего при обороне СталинградаСмотреть фотографии
20:19
Оторвало крышу — погибли четверо. Под Рязанью разбилась машина из Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:44
Почти не выходил из дома. В центре Волгограда обнаружили мертвого мужчинуСмотреть фотографии
 