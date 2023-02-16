«Машины вязнут»: жители поселка под Волгоградом стали пленниками тоннеля









Жители поселка Прудбой Калачевского района требуют решить вопрос с выездом и въездом в населенный пункт. По их словам, единственная транспортная ниточка, которая связывает населенный пункт с внешним миром, проходит в тоннеле под железной дорогой.





– Однако в мороз и межсезонье проехать под железнодорожными путями очень сложно, а порой и невозможно, так как скопившаяся вода замерзает в колеи и в наледь, или воды бывает столько, что машины просто тонут. А выросший по сторонам от тоннеля камыш мешает выезду из поселка Прудбой на федеральную трассу «Волгоград-Каменск-Шахтинский», – рассказали ИА «Высота 102» жители поселка.





По их словам, в ледяной или грязевой каше в тоннеле вязнут легковушки и машины скорой помощи. Но другого выхода из поселка нет – с одной стороны протекает река Карповка, а с другой проходят железнодорожные пути.





– Поэтому мы настаиваем на том, чтобы проблема с подъездными путями к поселку решили с помощью наземного проезда через железнодорожные пути, – заявляют жители поселка.





Люди обратились за помощью в решении этого вопроса в комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, однако из ведомства пришел ответ, что данный вопрос следует адресовать в органы местной власти, а финансовое обеспечение данных полномочий должно производиться за счет средств местного бюджета.





Однако от такой обязанности «открестился» глава Мариинского сельского поселения Александр Никонов. В официальном ответе на обращение жителей он заявил, что «строительство и содержание подъездных дорог к населенным пунктам не относятся к полномочиям сельских поселений».





– Решение данной проблемы возможно при условии строительства новой подъездной дороги к поселку Прудбой, но это требует многомиллионных финансовых затрат и решения сложных технических вопросов, – говорится в ответе.





Также Александр Никонов пояснил, что асфальтовая дорога через тоннель в поселке была проложена в 1989 году военным совхозом. При этом согласования от собственника железнодорожных путей не было получено, так как тоннель имеет технологическое значение (прогон скота, сток паводковых вод и т.д), к тому же габариты сооружения не предназначены для проезда тяжелой техники. Поэтому содержать ее довольно сложно, поясняется в ответе, особенно в период распутицы и морозов.





Глава честно признается, что когда ситуация становится совсем «аховой», власти поселения обращаются за помощью в организацию, которая обслуживает дороги военного полигона, и даже к местным жителям, у кого есть подходящая техника. Так, последнюю чистку дороги под тоннелем, как утверждает Александр Никонов, провели буквально 9 февраля.





Однако такой ответ не удовлетворил жителей.





– Нам все равно, кто отвечает за эту дорогу, это пусть чиновники между собой разбираются, – говорят они. – Ведь речь идет о людях, их жизнях и здоровье, а из-за плохого состояния дороги наши права на оказание медпомощи нарушаются. И тем более, мы считаем недопустимым, ссылаться на отсутствие необходимых средств для дороги. Власть как раз этим и должна заниматься – предусматривать финансирование для создания нормальных условий для жизни человека.





Напомним, проблемы с транспортной доступностью возникли и у жителей поселка Горьковский Советского района Волгограда. Из-за строительства новой ветки железной дороги часть поселка может быть отрезана от центра населенного пункта, где расположены объекты социальной инфраструктуры. Советский районный суд Волгограда обязал ОАО «РЖД» обеспечить возможность беспрепятственного проезда и прохода жителей через железнодорожные пути. При этом волгоградцы заявляли, что их удовлетворит любой вариант решения этой проблемы – строительство наземного переезда или тоннеля.





Фото: жителей поселка Прудбой Калачевского района