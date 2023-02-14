Общество

В Волжском в День влюбленных полицейские и ангелы раздали обереги

Общество 14.02.2023 20:43
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14.02.2023 20:43



Необычная акция прошла сегодня, 14 февраля, в День влюбленных в Волжском. Как сообщили ИА «Высота 102» в УМВД по Волжскому, сотрудники Госавтоинспекции совместно с работниками мэрии и волонтерами подростково-молодежного комплекса «Каскад» на площади Ленина провели акцию «Любишь жизнь - соблюдай ПДД».

Полицейские с помощью ангелов-помощников, хранителей жизни, напомнили водителям, что неуважение к участникам дорожного движения и игнорирование пешеходов может привести к трагедии.



Ростовые куклы в образе ангелов-хранителей  пообещали участникам дорожного движения, что будут помогать тем, кто сдержан и рассудителен на дороге и соблюдает правила безопасности.



Полицейские и волонтеры раздали также водителям памятки и красочные открытки-валентинки «Я люблю тебя, жизнь!», обереги, и попросили снижать скорость при подъезде к нерегулируемым пешеходным переходам.

Пешеходам, в свою очередь,  напомнили о том, что нужно быть предельно внимательными и не рисковать, переходя дорогу в неположенном месте.

Фото пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области

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