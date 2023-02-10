Общество

Банк «Открытие»: четверть жителей ЮФО стали больше заниматься физкультурой после пандемии COVID-19

Общество 10.02.2023 10:31
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10.02.2023 10:31


25% жителей Южного федерального округа под влиянием пандемии COVID-19 стали лучше относиться к здоровому образу жизни и увеличили свои занятия физкультурой и спортом. 66% не изменили отношения к ЗОЖ и занятиям физкультурой: из них 35% делали это до ковида и продолжают сейчас, 31% как не вели, так и не ведут здоровый образ жизни. При этом хуже относиться к ЗОЖ и физкультуре стали лишь 1%, а 8% затруднились с ответом. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) и СК «Росгосстрах».
29% опрошенных стали больше следить за своим здоровьем после пандемии. У 50% южан отношение к личному здоровью не изменилось: из них 29% тщательно следили за этим и до пандемии, а 21%, напротив, как не занимались этим до ковида, так не занимаются и сейчас. Только 2% после пандемии стали меньше заботиться о своем здоровье. 18% затруднились с ответом.
У 38% опрошенных увеличились расходы на лекарства по сравнению с пиком пандемии (у 29% скорее увеличились, у 9% определенно увеличились). Лишь у 6% расходы на лекарства по сравнению с пиком пандемии снизились (у 4% скорее, у 2% определенно). 48% заявили, что тратят на лекарства примерно столько же, сколько на пике пандемии. Еще 7% затруднились с ответом.
Расходы на вызов и посещение врачей за последний год выросли у 20% опрошенных (у 11% скорее, у 9% определенно). Только у 8% эта статья расходов снизилась (у 6% скорее, 2% определенно). При этом у 71% траты на врачей не изменились. Еще 1% затруднились с ответом.
Рост расходов россиян на медицину закономерен и связан с повышением цен на медицинские услуги, в среднем повышение составило порядка 12-15% – это уровень медицинской инфляции, при этом в стоматологии рост достигал 40% и более, – комментирует Ольга Купцова, заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования компании «Росгосстрах». – Снижение уровня медицинской инфляции в 2023 году не ожидается. А будет ли рост сильным или умеренным, очень зависит от того, насколько быстро и полно клиники смогут перейти на российские расходные материалы и препараты.
29% опрошенных тратят на свое здоровье меньше 1000 рублей в месяц. У 35% личный месячный бюджет на здоровье составляет 1-5 тысяч рублей, 15% тратят 5-10 тысяч рублей, 2% – 10-20 тысяч рублей, 1% – более 20 тысяч рублей в месяц. 16% затруднились оценить расходы на свое здоровье.
*Опрос проведен банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) и СК «Росгосстрах» 1–6 февраля по репрезентативной выборке среди 1020 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

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