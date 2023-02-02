







Выставка «Сталинград сражается» открылась в Музее современной истории России к 80-й годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, передает ИА «Высота 102» со ссылкой на Министерство культуры России.

В экспозиции представлены более 350 уникальных экспонатов, которые были, в том числе, скомплектованы летом 1943 года в Сталинграде сотрудниками Музея революции – предшественниками Музея современной истории России. Соорганизатором выставки выступило Минкультуры РФ.

- Как только стихли залпы орудий, сотрудники нашего музея стали первыми, кто выехал с научной экспедицией в Сталинград, лежащий в руинах, – рассказала гендиректор Музея современной истории России Ирина Великанова. – Было скомплектовано 800 различных артефактов, документов, предметов, свидетельств. Это и оружие, и дневники очевидцев, и фотографии. В экспозиции выставки – кинжал, поднятый из окопа, на котором написано «Убей немца», окопная печка с надписью «Отстоим родной Сталинград».

По ее словам, почти за каждым предметом, привезенным с мест сражений, стоит личная история.

Выставка состоит из четырех разделов. В вводном зале представлены работы фотокорреспондента газеты «Правды» Якова Рюмкина, который полетев снимать горящий Сталинград, занял место стрелка-радиста. Также представлены фотоработы кинооператора и режиссера Абрама Кричевского. Снятые им кадры хроники вошли в полнометражный документальный фильм «Сталинград» (1943), кадры которого демонстрируются в зале.













Экспозиция первого раздела посвящена оборонительному этапу Сталинградской битвы (17 июля – 18 ноября 1942). Здесь собраны экспонаты и документы о начале сражения, уличных боях, народном ополчении, обложки от книг из библиотеки им. Горького, которая была разрушена во время бомбардировки города в августе 1942-го. Есть в этом разделе и другие интересные артефакты времени, повествующие об этом периоде Сталинградской битвы.

Во втором разделе особое внимание уделено геноциду жителей Сталинграда нацистами в 1942–1943 годах. До трагических событий августа 1942 года город сумели покинуть более 100 тысяч человек. Оставшихся в Сталинграде жителей ожидали 200 дней ада. Во время начавшей 23 августа ковровой бомбардировки, фашистская авиация уничтожила 90% городской инфраструктуры, в огне пожарищ погибли более 40 тысяч человек.

Третий раздел выставки рассказывает о контрнаступлении и разгроме немецко-фашистских войск (19 ноября 1942 – 2 февраля 1943). Этот период посвящен наступлению Красной Армии (операции «Уран», «Кольцо») и разгрому врага в Сталинграде. На выставке также представлены многочисленные военные трофеи.

Заключительный раздел называется «Сталинград победил и восстанавливается!». Сразу после окончания Сталинградской битвы городской совет провел учет населения города. Так, в Ерманском (ныне Центральном) районе зарегистрировано было всего 33 жителя – 20 взрослых и 13 детей. В центральной части Сталинграда тогда выжил 751 житель, в северной – 764 человека. Город в прямом смысле лежал в руинах. Восстанавливать и разминировать его начинали в условиях боевых действий на фронте.

Кровопролитное сражение завершилось победой Красной Армии 2 февраля 1943 года. Более 700 тысяч участников битвы были награждены медалью «За оборону Сталинграда». В 1965 году Сталинград, переименованный в Волгоград, был удостоен почетного звания города-героя.

Выставка будет открыта для посетителей до 2 апреля 2023 года.

Фото: Музея современной истории России / Минкультуры РФ