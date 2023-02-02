Общество

Вячеслав Володин в Telegram-канале поздравил россиян с 80-й годовщиной победы в Сталинградской битве

Общество 02.02.2023 11:36
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02.02.2023 11:36


Вячеслав Володин сегодня, 2 февраля, в своем Telegram-канале поздравил россиян с 80-летием Сталинградской Победы. Спикер Госдумы подчеркнул, что подвиг советского народа в Сталинградской битве стал переломным в победе над фашистской Германией.  

– Победа далась дорогой ценой — более миллиона погибших. Она стала началом изгнания немецко-фашистских захватчиков из нашей страны, открыла Красной армии путь на Берлин. 

Председатель Госдумы также отметил, что не все уроки истории были усвоены европейскими странами. Так, Германия помогала Украине сначала готовиться к войне, а после – отправила туда свои танки, написал Володин:  

Меркель, занимая должность канцлера, обманывала мировое сообщество и свой народ, помогала киевскому нацистскому режиму готовиться к войне.  Нынешний канцлер Шольц пошёл ещё дальше, приняв решение отправить немецкие танки воевать против России.  Их участь окажется такой же, как 80 лет назад. «Леопарды» будут сожжены, повторив судьбу фашистских «Тигров».

По мнению спикеры Госдумы, руководству Германии правильно объясниться перед своими гражданами, зачем они снова втягивают немецкий народ в войну. И вспомнить далекий, но памятный 1943 год.

Дорогие друзья, с Днем разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве! – заключил он.

Фото: пресс-служба Государственной думы 

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