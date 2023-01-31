В Волгограде сегодня, 31 января, журналисты Первого канала предприняли очередную попытку прорваться к чиновникам. На этот раз, сообщает ИА «Высота 102», корреспонденты решили обойти вниманием мэрию и отправились в администрацию Дзержинского района.

По имеющимся сведениям, поводом для визита в районную администрацию стали съемки новой программы «Мужское / Женское» о семейном споре жителей Волгограда, касающемся в том числе интересов несовершеннолетних. Видимо, для прояснения каких-то вопросов, журналисты федерального канала и прибыли к чиновникам без предупреждений. При этом, сообщает собственный источник «Высоты 102», четко сформулировать, с каким вопросом и к кому из сотрудников они хотели бы обратиться, корреспонденты не смогли.

– Самое интересное во всей этой ситуации, что представители СМИ не могут сформулировать вопросы, с которыми пожаловали в районную администрацию, – рассказал ИА «Высота 102» собеседник. – Насколько известно, письменного запроса от них не поступало, перечислить по телефону свои вопросы они также не смогли. При этом снова заявляют о нарушении закона о СМИ. Как им помочь в такой ситуации? Хотели бы, как говорится, да не понятно, чем.

Напомним, это уже не первая попытка корреспондентов программы «Мужское / Женское» пообщаться с чиновниками Волгограда. Ранее они пытались прорваться в мэрию, о чем на днях красноречиво в очередном выпуске рассказывал Александр Гордон. Повествуя зрителям федерального ТВ о профессиональных неудачах коллег, ведущий, не стеснялся в выражениях и даже обозвал представителей власти дебилами.