Волгоградцы досрочно стали сталинградцами









Накануне 80-й годовщины разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве на всех основных въездах в город-герой дорожные знаки «Волгоград» временно заменены на знаки «Сталинград». Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию Волгограда.





Напомним, решение о временном переименовании в Сталинград в определенные дни принято Волгоградской городской думой в 2013 году. В соответствии с ним наименование «город-герой Сталинград» устанавливается в качестве символа города Волгограда и используется наряду с наименованием «город-герой Волгоград». Знак «Сталинград» установлен на въездах в город по ул. Исторической, ш. Авиаторов, ул. 40 лет ВЛКСМ, ул. Неждановой, на 3 Продольной магистрали, по ул. Н. Отрады (въезд со стороны г. Волжский), на также на въезде в областной центр со стороны мостового комплекса через Волгу.





Справка. Имя «Сталинград» возвращают Волгограду девять дней в году:

2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, 23 февраля - День защитника Отечества, 8 мая - День присвоения городу Волгограду почетного звания «Город-герой», 9 мая – День Победы, 22 июня – День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны, 23 августа – День памяти жертв массированной бомбардировки Сталинграда, 2 сентября – день окончания Второй мировой войны, 19 ноября – День начала разгрома фашистских войск под городом Сталинградом, 9 декабря - День Героев Отечества.



