Общество

К 80-летию Сталинградской Победы отчеканили эксклюзивные монеты

Общество 30.01.2023 16:38
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30.01.2023 16:38



Подарочные монеты к 80-й годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве будут дарить гостям города-героя Волгограда.
Как сообщили в администрации города, на коллекционных экземплярах изображена скульптуры «Родина-мать зовет!» и символический герб города по версии известного волгоградского художника и геральдиста Владислава Коваля.
- Эскизы изображений для коллекционной монеты разработал Владислав Коваль, задумавший специально к юбилею Сталинградской Победы создать знаковый сувенир, - пояснили в мэрии.
Монеты отчеканили на Волго-Вятском монетном дворе в Кировской области. Медная 40-миллиметровая монета не является платежным средством. Она выполнена в уникальной для нашей страны технологии – чеканка в «линзе».
Напомним, что 80-летие разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом будет отмечаться 2 февраля.
Фото: администрация Волгограда / t.me

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