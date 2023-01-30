К 80-летию Сталинградской Победы отчеканили эксклюзивные монеты









Подарочные монеты к 80-й годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве будут дарить гостям города-героя Волгограда.

Как сообщили в администрации города, на коллекционных экземплярах изображена скульптуры «Родина-мать зовет!» и символический герб города по версии известного волгоградского художника и геральдиста Владислава Коваля.

- Эскизы изображений для коллекционной монеты разработал Владислав Коваль, задумавший специально к юбилею Сталинградской Победы создать знаковый сувенир, - пояснили в мэрии.

Монеты отчеканили на Волго-Вятском монетном дворе в Кировской области. Медная 40-миллиметровая монета не является платежным средством. Она выполнена в уникальной для нашей страны технологии – чеканка в «линзе».

Напомним, что 80-летие разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом будет отмечаться 2 февраля.

Фото: администрация Волгограда / t.me



