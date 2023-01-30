Общество

Волгоградцы расхватали бесплатные билеты на Поезд Победы

Общество 30.01.2023 15:44
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30.01.2023 15:44



Далеко не всем волгоградцам удалось получить бесплатные билеты на посещение интерактивного передвижного музея «Поезд Победы». Как поделилась с ИА «Высота 102» жительница областного центра Людмила Ивановна, несмотря на то, что она «караулила» начало регистрации на экскурсию и практически сразу попыталась ее пройти, свободных мест в наличии уже не оказалось. 

- Я очень хотела попасть на Поезд Победы, очень жаль, что не получилось, мне предложили только виртуальные экскурсии, - поделилась волгоградка. 

Напомним, как ранее сообщало ИА «Высота 102», в честь 80-летия Победы в Сталинградской битве в Волгоградскую область прибыл  интерактивный передвижной музей «Поезд Победы». 

Состав остановился 29 января  в Камышине (сегодня последний день его работы в этом городе – прим. ред. ИА «Высота 102»). В Волгограде он пробудет завтра, 31 января и 1 февраля. Затем поезд направится в Сарепту, где будет открыт для экспозиции 2 февраля. На станции Донская поезд будет находиться  3 и 4 февраля. 

В Приволжской железной дороге поясняли, что  посетить экспозицию все желающие могут после получения бесплатного электронного билета. Для этого необходимо было зарегистрироваться на сайте поездпобеды.рф, выбрать город, дату и время посещения. Входные билеты поступают на сайт за один-два дня до даты прибытия экспозиции в город, предупреждали в Приволжской железной дороге. при этом количество билетов на каждый сеанс - ограничено. Одновременно в одном вагоне смогут находиться не более 12 посетителей.

В настоящее время при прохождении регистрации на сайте поездпобеды.рф для посещения экспозиции в Камышине и Волгограде сообщается, что мест нет. Регистрация для получения билета на экспозицию в Сарепте пока не открыта. 

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