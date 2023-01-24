В Волгограде продают бар, где иностранцев поили «Новичком» во время чемпионата









В Волгограде за 8 миллионов рублей продают бар «Грядушка», где иностранным туристам предлагали фирменный коктейль «Новичок».

Как сообщает ИА «Высота 102», объявление о продаже этого увеселительного заведения, расположенного в здании речпорта на Центральной набережной, появилось на популярном сайте бесплатных объявлений.

– Продаю бар Грядушка как готовый бизнес. Предприятие работает в плюс, – говорится в объявлении продавца, которым, как указано, выступает частное лицо.





Бар «Грядушка», напомним, попал в публикации российских и зарубежных СМИ в 2018 году из-за креативного меню в период проведения чемпионата мира по футболу. Тогда в Волгограде играли сборные Англии и Туниса. Иностранным футбольным болельщикам, которые прибыли на эту игру, в этом баре предлагали фирменный коктейль «Новичок», о чем, в частности, тогда написали британские таблоиды The Sun и The Daily Mail.





Фото с сайта «Авито»