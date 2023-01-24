Общество

В Волгограде продают бар, где иностранцев поили «Новичком» во время чемпионата

Общество 24.01.2023 13:27
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24.01.2023 13:27



В Волгограде за 8 миллионов рублей продают бар «Грядушка», где иностранным туристам предлагали фирменный коктейль «Новичок».
Как сообщает ИА «Высота 102», объявление о продаже этого увеселительного заведения, расположенного в здании речпорта на Центральной набережной, появилось на популярном сайте бесплатных объявлений.
Продаю бар Грядушка как готовый бизнес. Предприятие работает в плюс, – говорится в объявлении продавца, которым, как указано, выступает частное лицо.

Бар «Грядушка», напомним, попал в публикации российских и зарубежных СМИ в 2018 году из-за креативного меню в период проведения чемпионата мира по футболу. Тогда в Волгограде играли сборные Англии и Туниса. Иностранным футбольным болельщикам, которые прибыли на эту игру, в этом баре предлагали фирменный коктейль «Новичок», о чем, в частности, тогда написали британские таблоиды The Sun и The Daily Mail. 

Фото с сайта «Авито»

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