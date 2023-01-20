Общество

Жителей домов на севере Волгограда озадачили квестом с бомбоубежищем

Общество 20.01.2023 20:49
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20.01.2023 20:49



Сложную схему укрытия в заглубленном помещении предложила жителям ряда многоквартирных домов в Тракторозаводском районе Волгограда местная администрация. Как сообщили ИА «Высота 102» жители дома №205 по проспекту Ленина, они уже несколько дней с недоумением изучают объявление, которое появилось на подъезде.
- Читаем, что в доме №205 укрываются жители домов №203 и 211, предварительно взяв ключи в подвале на ул. Борьбы, 1. А где укрываются жители дома №205 не написано. Может в доме №203 или №211, а может где-то на Водстрое, - озадачены жители. – Каждый раз представляю, как люди при воздушной тревоге бегут сначала за ключами, а потом в подвал соседних домов. Опять же, куда бежать жителям дома №205, непонятно.
Люди шутят, что ситуация с укрытием у них напоминает известный анекдот, где баня здесь, а раздевалка через дорогу.
Жители не поленились и задали волнующий их вопрос в районной администрации. Там ответили, что вопрос жильцов нелогичен, так как совершенно очевидно, что жителям дома №205 необходимо укрываться там же, где и жильцам домов, указанных в объявлении.
- Очень надеемся, что нам это не пригодится, но это прям самый настоящий квест от нашей администрации, - отмечают волгоградцы.
Фото: читателей ИА «Высота 102»

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