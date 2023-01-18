Общество

Если готовы – ныряйте: волгоградцам рассказали, как правильно окунаться в крещенскую прорубь

Общество 18.01.2023 21:56
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18.01.2023 21:56



Окунуться в ледяную прорубь сегодня в крещенский сочельник и завтра, 19 января, в праздник Богоявления решатся многие волгоградцы, сообщает ИА «Высота 102». Насколько безопасна эта процедура для здоровья, можно ли заболеть ОРВИ и как правильно окунаться – рассказал начальник центра медицины катастроф ГБУЗ «Клиническая станция скорой медицинской помощи» Андрей Княжеченко.
По его словам, для подготовленных людей не имеет значения, как входить в воду и окунаться. Они это делают быстро и погружаются под воду с головой, как того требует религиозный обряд. Однако новичкам равняться на них не стоит, считает врач.
- Для людей неподготовленных, которые решили впервые попробовать в крещенские праздники окунуться, желательно заходить постепенно или окунаться не с головой, - говорит Андрей Княжеченко. – Если вы собираетесь окунуться в купель, необходимо за 2 часа плотно покушать, но не перед самым купанием. Категорически запрещается употребление алкогольных напитков. Необходимо немного размяться, небольшие движения руками и ногами полезны, но не получасовые гимнастические этюды.
Из купели нужно осторожно выйти, накинуть на себя полотенце и зайти в теплое помещение, где выпить горячий чай с сахаром и лимоном. Спиртным согреваться нельзя.
- Это вызывает ложное чувство согревания, но процессы, которые может запустить алкоголь на фоне спазмированных сосудов, приводят к негативным последствиям для здоровья, - предупреждает врач.
По его словам, вероятность подхватить простуду во время крещенских купаний возможна в основном для неподготовленных граждан. 
- Шанс заболеть существует всегда, даже когда ты не купаешься, а здесь стрессовая ситуация, холодовая реакция, поэтому можно заболеть ОРВИ, учитывая, что у нас идет грипп, поэтому вероятность существует, - считает Княжеченко.
Врачи не рекомендуют окунать в прорубь детей. Но если родители так хотят, то, по словам специалиста, малышей надо к этому серьезно готовить, а процесс закаливания должен проводиться с рождения.
Напомним, в этом году для размещения купелей на территории Волгоградской области подготовлено более 60 мест, из них 8 - в Волгограде. За безопасностью в оборудованных местах следят сотрудники ГИМС МЧС России, муниципальной службы спасения, полиции, медики, представители районных администраций. 
Сотрудники скорой медицинской помощи в праздник Крещения Господня работают в усиленном режиме с 18:00 18 января до 20.00 19 января.
Фото: комитет здравоохранения Волгоградской области

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