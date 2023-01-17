Общество

РПН: количество заболевших ОРВИ и гриппом волгоградцев за неделю увеличилось на 22%

Общество 17.01.2023 17:02
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17.01.2023 17:02


В управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области отмечают рост количества обращений заболевших гриппом и ОРВИ за медицинской помощью. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, увеличение обращений составило 22%. Причем выросла  доля заболевших взрослых. 

Рост заболеваемости произошел после снижения количества заболевших в дни новогодних каникул. 

По наблюдениям эпидемиологов, в регионе циркулируют вирусы негриппозной этиологии (парагриппа, аденовируса, РС-вируса, метапневмовируса, COVID-19),  а также гриппа типа А/H1N1/swin09.

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