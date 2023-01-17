В управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области отмечают рост количества обращений заболевших гриппом и ОРВИ за медицинской помощью. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, увеличение обращений составило 22%. Причем выросла доля заболевших взрослых.

Рост заболеваемости произошел после снижения количества заболевших в дни новогодних каникул.

По наблюдениям эпидемиологов, в регионе циркулируют вирусы негриппозной этиологии (парагриппа, аденовируса, РС-вируса, метапневмовируса, COVID-19), а также гриппа типа А/H1N1/swin09.