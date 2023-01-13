Волгоградца ищут за прошлогоднюю кражу из магазина косметики

Полицейские Камышина Волгоградской области разыскивают мужчину, похитившего товар в магазине косметики. Как сообщает ИА «Высота 102», инцидент произошел осенью прошлого года.

— Разыскивается мужчина, который открыто похитил товарно-материальные ценности 13 ноября 2022 года находясь в магазине «Магнит Косметик», расположенном в Камышине в третьем микрорайоне, дом 10.

Всем, кто обладает какой-либо информацией о личности и местонахождении подозреваемого, просьба сообщать в МО МВД России «Камышинский» по номеру: 2-09-00 или 8 927 520 65 74.

Судя по фото, на в день совершения преступления мужчина был одет в черную куртку с капюшоном, шапку черного цвета и аналогичного цвета штаны и ботинки.

Фото: МО МВД России «Камышинский»