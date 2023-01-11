Детский лагерь «Орленок» в Волгоградской области сдают в аренду на 15 лет









Имущественный комплекс лагеря «Орленок» в Волгоградской области хотят сдать в аренду на 15 лет без права изменить целевое назначение объекта.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на аукционную документацию, этот детский лагерь расположен в поселке Зеленый в Палласовском районе на улице Садовая, 6.

Муниципальный детский лагерь «Орленок» функционирует только летом, принимает 4 смены по 90 детей и подростков. Собственником объекта является администрация района. Отдел по управлению муниципальным имуществом, который выступает организатором торгов, заявил начальную стоимость годовой аренды в размере 240 тысяч рублей, что составляет 20 тысяч в месяц. Победитель будет определен на торгах, которые пройдут в форме открытого аукциона для субъектов малого и среднего предпринимательства.

В аренду планируют отдать имущественный комплекс лагеря «Орленок», состоящий из 6 нежилых зданий, Линии ВЛ-0,4 кВт от ТП -4818250 кВт 6Л и движимое имущество. В лагере есть электричество, водопровод местная скважина, канализация – септики. Техническое состояние удовлетворительное. Целевое назначение имущества - деятельность по организации отдыха детей и их оздоровление.

В администрации надеются, что арендатор поддержит и восстановит материально-техническую базу учреждения.

Фото с сайта ГИС Торги



