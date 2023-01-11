Детский лагерь «Орленок» в Волгоградской области сдают в аренду на 15 лет

Общество 11.01.2023 21:15
0
11.01.2023 21:15
Имущественный комплекс лагеря «Орленок» в Волгоградской области хотят сдать в аренду на 15 лет без права изменить целевое назначение объекта.
Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на аукционную документацию, этот детский лагерь расположен в поселке Зеленый в Палласовском районе на улице Садовая, 6.
Муниципальный детский лагерь «Орленок» функционирует только летом, принимает 4 смены по 90 детей и подростков. Собственником объекта является администрация района. Отдел по управлению муниципальным имуществом, который выступает организатором торгов, заявил начальную стоимость годовой аренды в размере 240 тысяч рублей, что составляет 20 тысяч в месяц. Победитель будет определен на торгах, которые пройдут в форме открытого аукциона для субъектов малого и среднего предпринимательства.
В аренду планируют отдать имущественный комплекс лагеря «Орленок», состоящий из 6 нежилых зданий, Линии ВЛ-0,4 кВт от ТП -4818250 кВт 6Л и движимое имущество. В лагере есть электричество, водопровод местная скважина, канализация – септики. Техническое состояние удовлетворительное. Целевое назначение имущества - деятельность по организации отдыха детей и их оздоровление.
В администрации надеются, что арендатор поддержит и восстановит материально-техническую базу учреждения.
Фото с сайта ГИС Торги
Ультраполярное вторжение: волгоградские синоптики сообщили, когда отступят лютые морозы11.01.2023 19:32
Общество 11.01.2023 19:32
В Волгограде за 101 миллион рублей отремонтируют построенную в 1938 году школу11.01.2023 19:09
Общество 11.01.2023 19:09
Концессии: авария в центре Волгограда устранена11.01.2023 18:49
Общество 11.01.2023 18:49
Сотрудники СК обошли замерзающих в 20-градусный мороз волгоградцев: видео11.01.2023 18:23
Общество 11.01.2023 18:23
Мэрия Волгограда сообщила, когда появится тепло в замерзающих домах11.01.2023 17:24
Общество 11.01.2023 17:24
«У меня умерли двое водителей»: чиновники оставили перевозчика из Волгоградской области без работы11.01.2023 16:30
Общество 11.01.2023 16:30
Волгоградца, захотевшего продажной любви, шантажом развели на 400 тысяч11.01.2023 14:14
Общество 11.01.2023 14:14
Более 190 млн рублей на добрые дела собрали на СберВместе в 2022 году11.01.2023 13:43
Общество 11.01.2023 13:43
«Нас просто смоет!»: в Волгограде из-за аварии канализация хлынула в квартиры горожан11.01.2023 13:21
Общество 11.01.2023 13:21
В Волгоградской области прощаются с погибшим в СВО главой электросетей11.01.2023 11:16
Общество 11.01.2023 11:16
В центре Волгограда четыре многоэтажки остаются без тепла11.01.2023 10:37
Общество 11.01.2023 10:37
Жители центра Волгограда сообщают о холоде в квартирах в 20-градусный мороз11.01.2023 09:22
Общество 11.01.2023 09:22
В новогодние праздники бесследно исчез 30-летний волгоградец11.01.2023 09:20
Общество 11.01.2023 09:20
Под Волгоградом готовят купели для крещенских купаний11.01.2023 09:08
Общество 11.01.2023 09:08
Бесснежно и холодно: в Волгограде 11 января ударят морозы до -24 °С10.01.2023 20:58
Общество 10.01.2023 20:58