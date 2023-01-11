Общество

Детский лагерь «Орленок» в Волгоградской области сдают в аренду на 15 лет

Общество 11.01.2023 21:15
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11.01.2023 21:15



Имущественный комплекс лагеря «Орленок» в Волгоградской области хотят сдать в аренду на 15 лет без права изменить целевое назначение объекта.
Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на аукционную документацию, этот детский лагерь расположен в поселке Зеленый в Палласовском районе на улице Садовая, 6. 
Муниципальный детский лагерь «Орленок» функционирует только летом, принимает 4 смены по 90 детей и подростков. Собственником объекта является администрация района. Отдел по управлению муниципальным имуществом, который выступает организатором торгов, заявил начальную стоимость годовой аренды в размере 240 тысяч рублей, что составляет 20 тысяч в месяц. Победитель будет определен на торгах, которые пройдут в форме открытого аукциона для субъектов малого и среднего предпринимательства.
В аренду планируют отдать имущественный комплекс лагеря «Орленок», состоящий из 6 нежилых зданий, Линии ВЛ-0,4 кВт от ТП -4818250 кВт 6Л и движимое имущество. В лагере есть электричество, водопровод местная скважина, канализация – септики. Техническое состояние удовлетворительное. Целевое назначение имущества - деятельность по организации отдыха детей и их оздоровление.
В администрации надеются, что арендатор поддержит и восстановит материально-техническую базу учреждения. 
Фото с сайта ГИС Торги

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