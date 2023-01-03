Общество

Стоимость билетов на волгоградские поезда выросла с 1 января 2023 года на 8,1%

Общество 03.01.2023 12:09
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03.01.2023 12:09



Стоимость билетов на проезд в поездах дальнего следования проиндексирована с 1 января 2023 года на 8,1%. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», заявили в АО «ФПК». Изменения коснулись всех категорий вагонов – плацкартных, общих, купе, СВ и люкс.

Размер индексации не превышает параметры социально-экономического развития РФ, которые содержатся в прогнозе Минэкономразвития России, утверждают в компании.

При этом перевозчик заверил, что пассажиры смогут пользоваться гибким графиком регулирования тарифов, который размещен на сайте ОАО «РЖД», для определения наиболее выгодных периодов совершения поездки.

Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало о резком подорожании билетов на поезда перед новогодними праздниками.

Фото сайта Приволжской железной дороги

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