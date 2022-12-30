Волгоградские библиотекари связали из пряжи праздничную ёлку

Общество 30.12.2022 10:02
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30.12.2022 10:02
Победителем «Парада ёлок-2022» в Волгограде стала «Ёлочка-красавица», которую сотрудники отдела редких и ценных изданий областной библиотеки им. Горького связали из пряжи крючком.
Как сообщили в областном комитете культуры, конкурс праздничных ёлок проходил в здании библиотеки им. Горького. Необычные новогодние красавицы были выставлены на первом этаже – всего порядка трех десятков. Проголосовать за понравившуюся ёлку могли все желающие.
Второе место получила одна из самых «книжных» ёлок, которую соорудили на подставке из потрепанных книг.
- Маленькая конструкция с плюшевым зайцем превратилась в настоящую инсталляцию и привлекла к себе множество взглядов. Ёлка была задумана и сделана отделом создания электронных ресурсов библиотеки, - рассказали в комитете.
Третье место досталось дизайнерской инсталляции, изображающей читающую девушку, платье которой выполнено из украшенных новогодними игрушками еловых ветвей. Эту работу выполнили сотрудники отдела внешних коммуникаций и проектной деятельности библиотеки.
Фото ёлки-победителя: комитет культуры Волгоградской области
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