Общество 21.12.2022 11:14
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21.12.2022 11:14
Жители Волгоградской области, которые перед отправкой в зону проведения специальной военной операции проходят обучение и боевое слаживание, прошли обряд Крещения в походном храме.
Как сообщили в Волгоградской епархии, походный храм работает в учебном центре Минобороны, который находится на территории региона.
Священнослужители накануне совершили молебен о воинах, передали отправляющимся на СВО добровольцам нательные крестики, небольшие иконы и молитвословы. Молящихся окропили святой водой. Двое мужчин приняли Святое Крещение.
Каждое воскресенье в походном храме совершаются богослужения. У православных добровольцев в этот день есть свободное от воинской подготовки время, чтобы посетить храм, помолиться и пообщаться с батюшкой.
Фото: Волгоградская епархия
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