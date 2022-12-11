В Дзержинском районе Волгограда из-за поврежденного электрического кабеля напротив областного центра переливания крови изменили свои маршруты трамваи, идущие на запад города.

— На Ангарский доехать невозможно, — сообщают читатели информагентства. — Трамваи идут в ту сторону лишь до «Ахтубы» и все.

В центральной диспетчерской МУП «Мэтроэлектротранс» по номеру 23-15-23 журналисту ИА «Высота 102» подтвердили наличие аварии.

— Нет напряжения, авария. Дальше завода «Ахтуба» не пускаем. Когда восстановится? Бог его знает, — с грустью в голосе ответила диспетчер.

В каких границах будут курсировать трамваи на горячей линии не смогли пояснить. Информация по изменению маршрутов уточняется.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»