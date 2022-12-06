Волгоградцы отправили 40 тонн муки жителям нового региона России





В Волгоградской области сегодня, 6 декабря, из рабочего поселка Городище в Станично-Луганский район отправились два большегруза с мукой. Как сообщает ИА «Высота 102», 40 тонн муки жителям нового региона России передал сельскохозяйственный кооператив «Ромашковский».





– Идея отправки продовольственной помощи жителям Станично-Луганского района возникла не спонтанно и не с нуля, – рассказал информагентству Владимир Аноприенко, председатель СПК-племзавод «Ромашковский». – Мы узнали, что наши соседи, сельхозпроизводители, уже отправлял такую помощь. Нами было решено отправить 40 тонн муки. Это то, что мы можем себе позволить. Это помощь от души для того чтобы людям было легче пережить те невзгоды, которые они переносят. Это не последняя помощь, при необходимость мы отправим еще. Россия всегда была сильна единением. Вместе мы преодолеем все трудности.









Список необходимых продуктов и товаров формируется, исходя из потребностей жителей присоединенных регионов. Также, напомним, волгоградцы на постоянной основе собирают в рамках акции «Тепло из дома» теплые вещи и гостинцы для участников спецоперации.

– Мы находимся в постоянном диалоге с жителями подшефного Станично-Луганского района и пытаемся удовлетворить те потребности, которые они озвучивают, – рассказала Татьяна Ватутина, представитель Волгоградского областного союза женщин. – Сейчас, в преддверии Нового года, мы формируем подарки, которые будем отправлять на Украину и для ребят, участвующих в СВО, и для местных жителей.