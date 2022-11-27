На Волгоградскую область надвигается похолодание до -12 °С

В Волгоградской области в начале следующей недели синоптики прогнозируют похолодание до -12 °С. Как сообщает ИА «Высота 102», такие значения температур установятся в ночные часы.

— С 29 ноября в регионе ночью -5...-10 °С, в дневные часы до -2...-7 °С, — рассказали информагентству в Волгоградском гидрометцентре. — Существенных осадков не ожидается. Ветер северо-восточного направления 6-11 м/с.

К среде, 30 ноября, ночью уже вероятно понижение температуры до -12 °С. Будет также без осадков. Днем по области -1...-6 °С.

В Волгограде во вторник без осадков и северо-восточный ветер со скоростью 6-11 м/с. Ночью в областном центре -5...-7 °С, после обеда -2...-4 °С.

В последний день ноября в городе на Волге вновь без осадков. Ночью за окном -7...-9 °С, днем до -2...-4 °С.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»