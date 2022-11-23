Жители нескольких многоэтажек в Ворошиловском районе Волгограда с конца октября сидят без горячей воды. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, проживающие в домах №№15, 15а, 17, 17а по ул. Елисеева и в домах №№24 и 26 по ул. Кузнецкой, они уже устали греть воду в кастрюльках, чтобы искупаться или помыть посуду.

– На улице холод, а из кранов уже месяц течет холодная вода, – возмущаются волгоградцы. – Может, у нас насовсем ее отключили?

По словам горожан, им удалось узнать причину исчезновения горячей воды.

– Это неполадки в тепловом пункте, который обслуживает наши дома, – рассказали жители. – Мы спрашивали у рабочих, когда его отремонтируют и когда нам вернут горячую воду? Нам ответили, что оборудование немецкое, сами, мол, понимаете, санкции. Так что никто никаких прогнозов не дает!

В «Концессиях теплоснабжения» ИА «Высота 102» подтвердили, что в тепловом пункте, в зоне обслуживания которого находятся вышеуказанные дома, вышли из строя основной и резервный двигатели насосов, которые обеспечивают обратную циркуляцию воды в системе и ее равномерный подогрев.

– В данный момент оборудование отправлено на ремонт, – пояснили в компании. – Работы по ремонту двигателей циркуляционных насосов планируют завершить до конца месяца.

При этом в концессиях отметили, что говорить об отсутствии горячего водоснабжения по указанным адресам некорректно.

– Ресурс подается на нормативных параметрах. Добиться нужного температурного режима можно, слив самостоятельно воду. Чтобы уменьшить плату за горячую воду, потребители могут установить в квартирах счётчики с термодатчиком. Тогда начисление платы за горячее водоснабжение будет формироваться только при достижении соответствующей температуры, – заявили в организации.