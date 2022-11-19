Общество 19.11.2022 13:29
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19.11.2022 13:29
На Мамаевом кургане сегодня, 19 ноября прошел телемост-перекличка городов-героев «Говорит и показывает Сталинград». Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, на связь с городом-героем вышли ВДЦ «Орленок», города-герои Санкт-Петербург, Тула, Смоленск, Мурманск, Новороссийск, Керчь, Минск и Брест. Представители городов поздравили волгоградцев с юбилейной датой начала контрнаступления под Сталинградом.
В патриотической акции приняло участие около 2 тысяч волгоградцев и гостей города. В ходе мероприятия на центральной аллее мемориала более 200 волонтеров и юнармейцев развернули Георгиевскую и Сталинградскую ленты длиной 80 метров и пронесли их до площади Героев.
Фото администрации Волгограда
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