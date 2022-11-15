Общество

Волгоградцы – участники Сталинградской битвы получат по 100 тысяч рублей

Общество 15.11.2022 10:04
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15.11.2022 10:04


В Волгоградской области решением губернатора Волгоградской области в первом квартале 2023 года  участникам Сталинградской битвы и награжденным медалью «За оборону Сталинграда» выплатят по 100 тысяч рублей. Денежная выплата, как уточняют в администрации региона, учреждена в связи с празднованием 80-летия победы в переломном сражении Великой Отечественной войны.

Согласно документу,  100 тысяч рублей получат постоянно проживающие на территории Волгоградской области участники Сталинградской битвы, а также лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1942 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях, награжденные медалью «За оборону Сталинграда», – уточняют в администрации Волгоградской области. 

По 10 тысяч рублей перечислят вдовам защитников города-героя, повторно не вступившим в брак. Также по десять тысяч рублей получат граждане, имеющие статус «Житель осаждённого Сталинграда».  

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