Волгоградцы – участники Сталинградской битвы получат по 100 тысяч рублей

В Волгоградской области решением губернатора Волгоградской области в первом квартале 2023 года участникам Сталинградской битвы и награжденным медалью «За оборону Сталинграда» выплатят по 100 тысяч рублей. Денежная выплата, как уточняют в администрации региона, учреждена в связи с празднованием 80-летия победы в переломном сражении Великой Отечественной войны.

– Согласно документу, 100 тысяч рублей получат постоянно проживающие на территории Волгоградской области участники Сталинградской битвы, а также лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1942 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях, награжденные медалью «За оборону Сталинграда», – уточняют в администрации Волгоградской области.

По 10 тысяч рублей перечислят вдовам защитников города-героя, повторно не вступившим в брак. Также по десять тысяч рублей получат граждане, имеющие статус «Житель осаждённого Сталинграда».