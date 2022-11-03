Общество

Защитные костюмы и спальники: мобилизованным волгоградцам в зону СВО отправили допснаряжение

Общество 03.11.2022 17:13
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03.11.2022 17:13


Тактические рюкзаки, наколенники и налокотники, специализированная обувь — военнослужащим, призванным по частичной мобилизации, сегодня отправлена очередная партия спецснаряжения. Волгоградская область оперативно реагирует на дополнительные заявки по обеспечению комплектами экипировки.


Также военнослужащим направлены необходимые в холодную погоду ветровлагозащитные костюмы, зимние спальные мешки. Снаряжение закуплено полностью за счёт средств Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО «За Победу». За время его работы неравнодушные жители Волгоградской области, организации и общественные объединения перечислили порядка 460 млн руб., направлено на закупку — 227 млн руб.

— Сегодня под контролем наблюдательного совета мы отправляем в места проведения спецоперации тактические рюкзаки, защитные костюмы «Шторм», коврики и наколенники, — рассказал член наблюдательного совета фонда «За победу», депутат Волгоградской областной думы Алексей Буров. — Все это очень высокого качества и очень востребовано. Сами видите, что погода меняется. Все должно быть качественное, теплое, чтобы наши бойцы чувствовали себя достаточно комфортно при участии в операции. 


Напомним, фонд «За Победу» создан в Волгоградской области по инициативе ветеранского сообщества. Сформирован наблюдательный совет фонда, который оперативно рассматривает поступающие от военнослужащих заявки на доукомплектование спецснаряжением, контролирует закупки, качество и доставку. Также продолжается акция «Тепло из дома». Кроме того, на регулярной основе в Волгоградской области формируются и отправляются гуманитарные конвои в подшефный Станично-Луганский район ЛНР.


Добавим, на заседании оперштаба губернатор Андрей Бочаров объявил о том, что Волгоградская область выполнила мобилизационное задание. В настоящее время часть личного состава, призванного на территории региона в рамках частичной мобилизации, уже направлена в зону СВО; остальные продолжают занятия в учебных центрах и на полигонах Министерства обороны России.

Фото: администрация Волгоградской области 

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