Общество

Волгоградская область подписала соглашение с федерацией регби России

Общество 29.10.2022 14:37
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29.10.2022 14:37



Сегодня, 29 октября, Волгоградская область заключила соглашение с Общероссийской общественной организации «Спортивная федерация (союз) регби России». Как сообщили в администрации региона, подписи под документом поставили губернатор Андрей Бочаров и президент – председатель Высшего совета этой организации Игорь Артемьев. 
- Партнёрство предусматривает взаимодействие в сферах популяризации регби, поддержки проектов и программ спорта высших достижений, организации и проведения спортивных мероприятий по регби и регби-7, ключевая задача — привлечение детей к этому виду спорта, - пояснили в обладминистрации после церемонии подписания соглашения.
В ходе рабочей встречи Андрей Бочаров и Игорь Артемьев рассмотрели вопросы совершенствования материально-технической базы для занятий регби в регионе, реализации в Волгоградской области инфраструктурных проектов в сфере спорта.
Решение о развитии этого вида спорта в Волгоградской области было принято еще в 2019 году на совещании с участием губернатора и руководства всероссийской федерации регби.
Якорная регбийная команда Волгоградской области субъекта — регбийный клуб «Ротор» — входит в структуру ГАУ ВО «Спортивный клуб «Ротор» и тренируется на реконструированном стадионе «Зенит». В 2023 году команда примет участие в розыгрыше Кубка России по снежному регби, в пяти турах чемпионата Высшей лиги по классическому регби, в дивизионе имени Клюева (Юг), а также продолжит выступление в Высшей лиге по регби-7.
А сегодня, 29 октября, в 14:00 на «Волгограде Арене» впервые в истории региона состоится матч национальной сборной России по регби. Соперники — сборная легионеров PARI Чемпионата России «Барбарианс», в которую входят лучшие игроки из Южной Африки, Грузии, Тонга и других стран.
Фото: администрации Волгоградской области

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