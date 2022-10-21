Старший сержант из Волгоградской области погиб на Украине









В ходе специальной военной операции на Украине погиб старший сержант из города Камышина Волгоградской области Николай Спирин. Об этом сообщает ТА «Высота 102» со ссылкой на телеграм-канал камышинской администрации.





– Николай Владимирович мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг. Скорбим вместе с семьёй павшего и выражаем родным и близким Николая Спирина искренние соболезнования, – такое сообщение было опубликовано мэрией Камышина 21 октября.





Напомним, на днях сообщалось о гибели на Украине камышанина, старшего сержанта Сергея Фоменко.



