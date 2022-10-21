Старший сержант из Волгоградской области погиб на Украине

Общество 21.10.2022 14:55
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21.10.2022 14:55
В ходе специальной военной операции на Украине погиб старший сержант из города Камышина Волгоградской области Николай Спирин. Об этом сообщает ТА «Высота 102» со ссылкой на телеграм-канал камышинской администрации.
– Николай Владимирович мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг. Скорбим вместе с семьёй павшего и выражаем родным и близким Николая Спирина искренние соболезнования, – такое сообщение было опубликовано мэрией Камышина 21 октября.
Напомним, на днях сообщалось о гибели на Украине камышанина, старшего сержанта Сергея Фоменко.
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