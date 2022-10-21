



Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») оценили кредитные выдачи по итогам 9 месяцев 2022 года. Спрос на автокредиты по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на пятую часть, объёмы выдач – на треть. Выдачи сентября при этом составили уже 87% от объёмов пошлого года в штуках и 93% - в денежном эквиваленте. Восстановительный тренд последних пяти месяцев был прерван геополитическими событиями на фоне военной спецоперации на Украине, однако в октябре рынок скорее всего поддержит госпрограмма льготного автокредитования. В первый месяц осени заемщики оформляли кредиты на меньшие по сравнению с прошлыми периодами сумму и на больший срок: чаще всего банк выдавал кредиты от 500 тыс. до 1 млн рублей сроком более 5 лет и с первоначальным взносом от 20% до 30%.

Восстановление рынка откладывается

Согласно статистике выдач «Открытие Авто», тренд на восстановление рынка автокредитования после февральских событий держался пять месяцев подряд, с апреля по сентябрь. Однако, если начиная с марта ежемесячный прирост выданных автокредитов в штуках составлял порядка 25-30%, то по итогам сентября объем выданных автокредитов по сравнению с августом увеличился незначительно (+3%). При этом сентябрьские выдачи этого года оказались пока все еще чуть ниже прошлогодних. Логично, что в сентябре позитивная динамика на рынке была нарушена из-за общего геополитического фона. Ввиду неопределенности целый ряд клиентов оказались обеспокоены процессом мобилизации и отложили планируемые сделки по покупке машин, что привело к снижению уровня сделок в авторитейле. Соответственно, упал и спрос на кредиты в этом направлении. Общий уровень выдач поддержала прежде всего госпрограмма льготного автокредитования.

В целом за 9 месяцев 2022 года клиенты подали в банк на 19% меньше заявок, чем за аналогичный период годом ранее. Выдачи за 9 месяцев 2022 года снизились более критично, составив две трети от прошлогодних объемов: было оформлено более 42,5 тыс. автокредитов на сумму 51 млрд рублей по сравнению с 63,4 тыс. автокредитов на сумму 66 млрд рублей за аналогичный период 2021 года. Портфель автокредитов банка «Открытие» при этом продолжил демонстрировать планомерный прирост, составив 113,5 млрд рублей на 30.09.22 (+34% с начала года).

Регионами-лидерами по объему выданных автокредитов традиционно стали: Москва и Московская область (12,4 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленинградская область (5,2 млрд рублей), Краснодарский край (3,2 млрд рублей), Республика Татарстан (2,2 млрд рублей) и Челябинская область (2,0 млрд рублей).

Средний чек стабилизировался

Средняя стоимость автокредита по итогам трех кварталов 2022 года составила 1,65 млн рублей – по новым и 970 тыс. рублей по подержанным авто по сравнению с 1,52 млн и 759 тыс. рублей по итогам 2021 года (+7% по новым и +28% по подержанным авто, соответственно). Увеличение среднего чека, с одной стороны, было вызвано рекордным ростом цен на автомобили с начала года. С другой стороны, сдерживающими факторами выступили консервативная политика при оценке заемщиков, сдвиг выдач в сегмент АСП с традиционно более низким ценником и старт льготной программы автокредитования, повысившей спрос на относительно недорогие отечественные авто. Они же повлияли на стабилизацию среднего чека, который держится практически на том же уровне последние 3 месяца.

В последние месяцы мы также наблюдаем снижение размера оформляемого кредита и рост срока кредитного договора. Если по статистике 9 месяцев заемщики чаще всего оформляли кредиты на сумму от 1 до 1,5 млн рублей на новые и от 500 тыс. до 1 млн на подержанные автомобили на срок от 4 до 5 лет, то в сентябре при покупке новых и подержанных автомобилей заемщики чаще оформляли кредиты уже на сумму от 500 тыс. до 1 млн рублей и сроком более 5 лет.

Большую часть выдач все еще составляют кредиты на подержанные автомобили. Популярностью при этом пользуются машины 2011-2014 и 2017-2019 годов выпуска, то есть 8-12 летние авто, которые составили треть продаж, и трех-пятилетние ТС (еще 15%). Под влиянием дефицита новых автомобилей и увеличения цен на них спрос на вторичном рынке продолжает расти. Относительно «свежих» образцов АСП становится все меньше, а средний возраст покупаемых в кредит подержанных машин продолжает закономерно увеличиваться.

– На рынок автокредитования влияние оказывают ряд целый ряд факторов. Геополитическая обстановка, дефицит предложения на авторынке, все еще несоответствующие покупательской способности населения цены на машины, снижение спроса и волатильность ставок на финансовые продукты. С большей частью из них рынок стал постепенно справляться: возобновился выпуск и продажи отечественных автомобилей, активную экспансию и замещение ушедших марок продолжили китайские бренды, заработала схема параллельного импорта, относительно стабилизировались цены и ставки по автокредитам.

При этом в последние месяцы драйверами роста рынка выступили прежде всего динамично развивающееся кредитование на рынке поддержанных автомобилей и возобновление программы льготного автокредитования. В четвертом квартале на рынок в большей степени продолжит оказывать влияние геополитические тренды, которые могут привести к очередному витку финансовой турбулентности и еще больше снизить и так просевший покупательский спрос, падение которого может быть частично нивелировано программой госсубсидирования, – отметили в пресс-службе «Открытие Авто».



