Общество

«Открытие Авто»: россияне стали брать меньшие суммы автокредитов на больший срок

Общество 21.10.2022 11:26
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21.10.2022 11:26


Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») оценили кредитные выдачи по итогам 9 месяцев 2022 года. Спрос на автокредиты по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на пятую часть, объёмы выдач – на треть. Выдачи сентября при этом составили уже 87% от объёмов пошлого года в штуках и 93% - в денежном эквиваленте. Восстановительный тренд последних пяти месяцев был прерван геополитическими событиями на фоне военной спецоперации на Украине, однако в октябре рынок скорее всего поддержит госпрограмма льготного автокредитования. В первый месяц осени заемщики оформляли кредиты на меньшие по сравнению с прошлыми периодами сумму и на больший срок: чаще всего банк выдавал кредиты от 500 тыс. до 1 млн рублей сроком более 5 лет и с первоначальным взносом от 20% до 30%.
Восстановление рынка откладывается
Согласно статистике выдач «Открытие Авто», тренд на восстановление рынка автокредитования после февральских событий держался пять месяцев подряд, с апреля по сентябрь. Однако, если начиная с марта ежемесячный прирост выданных автокредитов в штуках составлял порядка 25-30%, то по итогам сентября объем выданных автокредитов по сравнению с августом увеличился незначительно (+3%). При этом сентябрьские выдачи этого года оказались пока все еще чуть ниже прошлогодних. Логично, что в сентябре позитивная динамика на рынке была нарушена из-за общего геополитического фона. Ввиду неопределенности целый ряд клиентов оказались обеспокоены процессом мобилизации и отложили планируемые сделки по покупке машин, что привело к снижению уровня сделок в авторитейле. Соответственно, упал и спрос на кредиты в этом направлении. Общий уровень выдач поддержала прежде всего госпрограмма льготного автокредитования.
В целом за 9 месяцев 2022 года клиенты подали в банк на 19% меньше заявок, чем за аналогичный период годом ранее. Выдачи за 9 месяцев 2022 года снизились более критично, составив две трети от прошлогодних объемов: было оформлено более 42,5 тыс. автокредитов на сумму 51 млрд рублей по сравнению с 63,4 тыс. автокредитов на сумму 66 млрд рублей за аналогичный период 2021 года. Портфель автокредитов банка «Открытие» при этом продолжил демонстрировать планомерный прирост, составив 113,5 млрд рублей на 30.09.22 (+34% с начала года).
Регионами-лидерами по объему выданных автокредитов традиционно стали: Москва и Московская область (12,4 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленинградская область (5,2 млрд рублей), Краснодарский край (3,2 млрд рублей), Республика Татарстан (2,2 млрд рублей) и Челябинская область (2,0 млрд рублей).
Средний чек стабилизировался
Средняя стоимость автокредита по итогам трех кварталов 2022 года составила 1,65 млн рублей – по новым и 970 тыс. рублей по подержанным авто по сравнению с 1,52 млн и 759 тыс. рублей по итогам 2021 года (+7% по новым и +28% по подержанным авто, соответственно). Увеличение среднего чека, с одной стороны, было вызвано рекордным ростом цен на автомобили с начала года. С другой стороны, сдерживающими факторами выступили консервативная политика при оценке заемщиков, сдвиг выдач в сегмент АСП с традиционно более низким ценником и старт льготной программы автокредитования, повысившей спрос на относительно недорогие отечественные авто. Они же повлияли на стабилизацию среднего чека, который держится практически на том же уровне последние 3 месяца.
В последние месяцы мы также наблюдаем снижение размера оформляемого кредита и рост срока кредитного договора. Если по статистике 9 месяцев заемщики чаще всего оформляли кредиты на сумму от 1 до 1,5 млн рублей на новые и от 500 тыс. до 1 млн на подержанные автомобили на срок от 4 до 5 лет, то в сентябре при покупке новых и подержанных автомобилей заемщики чаще оформляли кредиты уже на сумму от 500 тыс. до 1 млн рублей и сроком более 5 лет.
Большую часть выдач все еще составляют кредиты на подержанные автомобили. Популярностью при этом пользуются машины 2011-2014 и 2017-2019 годов выпуска, то есть 8-12 летние авто, которые составили треть продаж, и трех-пятилетние ТС (еще 15%).  Под влиянием дефицита новых автомобилей и увеличения цен на них спрос на вторичном рынке продолжает расти. Относительно «свежих» образцов АСП становится все меньше, а средний возраст покупаемых в кредит подержанных машин продолжает закономерно увеличиваться.
На рынок автокредитования влияние оказывают ряд целый ряд факторов. Геополитическая обстановка, дефицит предложения на авторынке, все еще несоответствующие покупательской способности населения цены на машины, снижение спроса и волатильность ставок на финансовые продукты.  С большей частью из них рынок стал постепенно справляться: возобновился выпуск и продажи отечественных автомобилей, активную экспансию и замещение ушедших марок продолжили китайские бренды, заработала схема параллельного импорта, относительно стабилизировались цены и ставки по автокредитам.
При этом в последние месяцы драйверами роста рынка выступили прежде всего динамично развивающееся кредитование на рынке поддержанных автомобилей и возобновление программы льготного автокредитования.  В четвертом квартале на рынок в большей степени продолжит оказывать влияние геополитические тренды, которые могут привести к очередному витку финансовой турбулентности и еще больше снизить и так просевший покупательский спрос, падение которого может быть частично нивелировано программой госсубсидирования, – отметили в пресс-службе «Открытие Авто».

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