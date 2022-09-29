Карантин объявлен в поселке под Волгоградом из-за бешеной собаки

Общество 29.09.2022 16:22
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29.09.2022 16:22
Случай бешенства выявлен в поселке Степной Ленинского района Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в областном комитете ветеринарии, в этом населенном пункте объявлен карантин.
Утвержден план мероприятий по ликвидации очага опасного заболевания.
Известно, что в ветеринарную службу с просьбой установить причину гибели питомца обратилась жительница поселка Степной. Исследование показало, что животное было заражено бешенством.
- Выяснилось, что сначала собака начала себя странно вести, а потом убежала. Хозяйка нашла ее мертвой и обратилась к специалистам, - рассказали в областном комитете ветеринарии.
К счастью, собака вела себя не агрессивно, пострадавших нет. Однако люди, которые контактировали с питомцем, направлены к медикам.
Ветеринары напоминают, что необходимо вакцинировать своих питомцев от бешенства, чтобы защититься от этого вирусного заболевания.
Напомним, что лечения от бешенства в случае проявления клинических признаков заболевания нет. Необходимо оперативно информировать о фактах укусов, неадекватного поведения и гибели животных для предотвращения распространения заболевания и своевременного принятия мер. Спасти жизнь может только немедленная вакцинация.
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