Карантин объявлен в поселке под Волгоградом из-за бешеной собаки









Случай бешенства выявлен в поселке Степной Ленинского района Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в областном комитете ветеринарии, в этом населенном пункте объявлен карантин.

Утвержден план мероприятий по ликвидации очага опасного заболевания.

Известно, что в ветеринарную службу с просьбой установить причину гибели питомца обратилась жительница поселка Степной. Исследование показало, что животное было заражено бешенством.

- Выяснилось, что сначала собака начала себя странно вести, а потом убежала. Хозяйка нашла ее мертвой и обратилась к специалистам, - рассказали в областном комитете ветеринарии.

К счастью, собака вела себя не агрессивно, пострадавших нет. Однако люди, которые контактировали с питомцем, направлены к медикам.

Ветеринары напоминают, что необходимо вакцинировать своих питомцев от бешенства, чтобы защититься от этого вирусного заболевания.

Напомним, что лечения от бешенства в случае проявления клинических признаков заболевания нет. Необходимо оперативно информировать о фактах укусов, неадекватного поведения и гибели животных для предотвращения распространения заболевания и своевременного принятия мер. Спасти жизнь может только немедленная вакцинация.



