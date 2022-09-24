Стартовал Федеральный конкурс школьных сочинений «Горячий снег»





В городе Котельниково Волгоградской области в рамках историко-патриотической акции «Линейка памяти» стартовал федеральный патриотический проект - конкурс школьных сочинений «Горячий снег», посвященный началу Котельниковской военной операции – решающему сражению Сталинградской битвы, воспетому в романе «Горячий снег» писателя-фронтовика Юрия Бондарева и в известном одноименном художественном фильме.





Организаторы проекта - Союз писателей России, АНО «Национальные приоритеты», Российское военно-историческое общество, администрация Котельниковского района и компания «Еврохим».





В рамках проекта «Горячий снег» школьники российских городов напишут сочинения по роману «Горячий снег» и одноименному фильму. Оценку работ произведет Экспертный совет представителей Союза писателей России, АНО «Национальные приоритеты» и Российского военно-исторического общества.





Авторы лучших сочинений получат ценные призы и примут участие в культурном фестивале «Горячий снег», который состоится в Котельниково в день 80-летия начала Котельниковской военной операции – решающего сражения Сталинградской битвы.





Для торжественного объявления старта всероссийского проекта в город Котельниково прибыли современные Герои Отечества, Герои России Евгений Борисов, Сергей Волков, Владимир Алимов, Олег Щепетков, Дмитрий Воробьев. Они встретились с подрастающим поколением на уроках мужества в школах города и обсудили с детьми самое важные вопросы – преемственность поколений в передаче традиций героизма и самоотверженного служения своему народу, патриотизм, необходимость для каждого человека быть полезным своему Отечеству успехами в учебе, творчестве, труде.





Почетные гости и младшее поколение котельниковцев почтили память героев Сталинградского и других сражений Великой Отечественной войны во время митинга у мемориала воинам-защитникам Отечества.





Герои России, руководители муниципалитета, градообразующего предприятия «ЕвроХим-ВолгаКалий», представители общественных объединений и учащиеся котельниковских школ провели торжественную церемонию возложения цветов, а также высадили именные деревья в Парке Героев, который создаётся в рамках общественного проекта «Котельниково - Земля Героев».







