Стартовал Федеральный конкурс школьных сочинений «Горячий снег»

Общество 24.09.2022 19:21
0
24.09.2022 19:21
В городе Котельниково Волгоградской области в рамках историко-патриотической акции «Линейка памяти» стартовал федеральный патриотический проект - конкурс школьных сочинений «Горячий снег», посвященный началу Котельниковской военной операции – решающему сражению Сталинградской битвы, воспетому в романе «Горячий снег» писателя-фронтовика Юрия Бондарева и в известном одноименном художественном фильме.
Организаторы проекта - Союз писателей России, АНО «Национальные приоритеты», Российское военно-историческое общество, администрация Котельниковского района и компания «Еврохим».
В рамках проекта «Горячий снег» школьники российских городов напишут сочинения по роману «Горячий снег» и одноименному фильму. Оценку работ произведет Экспертный совет представителей Союза писателей России, АНО «Национальные приоритеты» и Российского военно-исторического общества.
Авторы лучших сочинений получат ценные призы и примут участие в культурном фестивале «Горячий снег», который состоится в Котельниково в день 80-летия начала Котельниковской военной операции – решающего сражения Сталинградской битвы.
Для торжественного объявления старта всероссийского проекта в город Котельниково прибыли современные Герои Отечества, Герои России Евгений Борисов, Сергей Волков, Владимир Алимов, Олег Щепетков, Дмитрий Воробьев. Они встретились с подрастающим поколением на уроках мужества в школах города и обсудили с детьми самое важные вопросы – преемственность поколений в передаче традиций героизма и самоотверженного служения своему народу, патриотизм, необходимость для каждого человека быть полезным своему Отечеству успехами в учебе, творчестве, труде.
Почетные гости и младшее поколение котельниковцев почтили память героев Сталинградского и других сражений Великой Отечественной войны во время митинга у мемориала воинам-защитникам Отечества.
Герои России, руководители муниципалитета, градообразующего предприятия «ЕвроХим-ВолгаКалий», представители общественных объединений и учащиеся котельниковских школ провели торжественную церемонию возложения цветов, а также высадили именные деревья в Парке Героев, который создаётся в рамках общественного проекта «Котельниково - Земля Героев».
В Госдуме РФ предложили выплачивать мобилизованным по 300 тысяч рублей24.09.2022 20:52
Общество 24.09.2022 20:52
"Мама, я скоро вернусь!": из глубинки Волгоградской области ушел отряд новобранцев24.09.2022 20:03
Общество 24.09.2022 20:03
Минтруда РФ: рабочие места мобилизованных граждан сохранятся24.09.2022 18:15
Общество 24.09.2022 18:15
В Волгоградской области 24 сентября резко испортится погода24.09.2022 17:03
Общество 24.09.2022 17:03
«Отвезли прямо домой»: ошибочно мобилизованные волгоградцы возвращаются в семьи24.09.2022 16:03
Общество 24.09.2022 16:03
«Огульного "раз-два" не будет»: в Волгограде отцам маленьких детей дали отсрочку от мобилизации24.09.2022 15:14
Общество 24.09.2022 15:14
Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин приехал в Волгоград на похороны Героя России Алексея Нагина24.09.2022 12:24
Общество 24.09.2022 12:24
Андрей Бочаров передал Звезду Героя России родным погибшего на Украине Алексея Нагина24.09.2022 11:58
Общество 24.09.2022 11:58
В Волгограде прощаются с погибшим на Украине Алексеем Нагиным24.09.2022 11:16
Общество 24.09.2022 11:16
На митинг в поддержку ДНР и ЛНР пришли более 10 тысяч волгоградцев24.09.2022 09:31
Общество 24.09.2022 09:31
63-летнего призывника из Волгоградской области вернули домой с пункта сбора24.09.2022 09:08
Общество 24.09.2022 09:08
Минобороны РФ: частичная мобилизация не затронет студентов24.09.2022 08:03
Общество 24.09.2022 08:03
«Мы не против Родине служить»: попавшие под мобилизацию волгоградские фермеры просят время на уборку урожая24.09.2022 07:35
Общество 24.09.2022 07:35
Два сотрудника банка в Волжском оставили без денег телефонных мошенников23.09.2022 21:05
Общество 23.09.2022 21:05
Студенты показали 433-летнюю историю Волгограда в 80-метровом граффити23.09.2022 19:52
Общество 23.09.2022 19:52