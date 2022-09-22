Общество

Подсластить пилюли: жители Волгоградской области собирают сладости для раненых участников СВО

Общество 22.09.2022 19:23
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22.09.2022 19:23


В военном госпитале Камышина Волгоградской области в субботу, 24 сентября, пройдет акция «Подсластим пилюли» для раненных в ходе спецоперации бойцов. Как сообщает ИА «Высота 102», любой желающий может передать защитникам сладости, сигареты, а также письма, талисманы, открытки или записать небольшое видео со словами поддержки. 

– Когда сыну (военнослужащий Максим Ивченко, погибший в ходе СВО, представлен посмертно к ордену Мужества, — Прим. ред.) было 40 дней, что-то нахлынуло, мы с мужем отправились в госпиталь, а потом как-то все само сложилось, – рассказывает куратор региональной общественной организации содействия инвалидам и семьям с детьми-инвалидами «Равный Мир» в Камышине Светлана Ивченко. – В госпитале ребята восстанавливаются после ранений, чтобы снова встать в строй. Им очень важна наша поддержка, простое человеческое тепло. 

По словам Светланы, внимание необходимо как раненым, так и врачам.

– Помимо того, что врачи лечат физически, от этих удивительных людей исходит такое тепло, что они становятся ребятам очень близкими людьми. Ведь каждому нужно заглянуть в глаза, услышать, понять, приободрить, – рассказывает общественница. 


Чтобы поддержать ребят в госпитале, каждый может передать домашнюю выпечку, пирожки, различные сладости, сигареты. Но самое главное, отмечает Светлана, это искреннее внимание и теплота. 

— Знаете, как ребята ждут писем, открыток, каких-нибудь сувениров, сделанных своими руками? Это не передать словами, — поделилась Светлана Ивченко. — Приветствуются детские, подростковые и взрослые письма, пожелания раненым. Сувенир, который может стать и талисманом и оберегом бойцу! Церковные обереги им передает каждый четверг отец Георгий! Можно записать небольшое видео со словами поддержки.

Как рассказала женщина, с ней на днях связалась жительница Подмосковья, с просьбой передать бойцам 200 имбирных пряников в необычном исполнении.  


Светлана уточнила, что для ребят в субботу в военном госпитале выступит авторский дуэт из Санкт-Петербурга «Шаг в небо». Музыканты по пути в Крым заедут в Камышин и Волгоград. 

Любой желающий может связаться со Светланой по номеру 8-927-521-99-20 и договориться о передаче необходимых вещей и продуктов. В дальнейшем акцию «Подсластим пилюли» планируется проводить раз в две недели. 

Фото: личный архив Светланы Ивченко

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