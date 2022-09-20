Общество

«Покупайте за свои?»: волгоградка пожаловалась на проблемы с получением бесплатных лекарств

Общество 20.09.2022 08:37
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20.09.2022 08:37



С проблемами при получении бесплатного лекарства столкнулась 65-летняя волгоградка Лариса М. Женщине не могут выдать жизненно необходимый препарат, фактически вынуждая ее покупать таблетки за свой счет.
- С 12 сентября я не могу получить «Анастрозол». В поликлинике мне не распечатывают рецепт по причине того, что лекарства нет в наличии. В аптеке мне говорят, что на основании льготного рецепта они смогли бы заказать препарат на складе. Я бегаю от поликлиники в аптеку и обратно словно по замкнутому кругу. Сегодня допила последнюю таблетку и не знаю, что дальше мне делать, - рассказала собеседница агентства.
 По ее словам, покупать препарат ей накладно. Упаковка стоит 1,5 тысячи рублей.
- Я обратилась на горячую линию комитета здравоохранения по лекарственному обеспечению. Девушка мне ответила, что поставки «Анастрозола» будут после 15 октября, т.е. через месяц. И что мне делать? Покупать за свои? В комитете мне пояснили, что я могу так сделать, но расходы они не компенсируют, - возмущается Лариса.
После перенесенной летом 2021 года операции женщине прописали «Анастрозол», который она должна пить каждый день на протяжении 5 лет. В комитете здравоохранения Волгоградской области, куда ИА «Высота 102» обратилось за комментарием, были немногословны.
- На поставку данного препарата заключен контракт по результатам проведенных конкурсных процедур. В ближайшее время ожидается его поставка, - прокомментировали в ведомстве.

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