На юге Волгограда сносят горевший аварийный дом

Общество 02.09.2022 16:11
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02.09.2022 16:11
В Красноармейском районе начался снос расселенного аварийного дома, где в апреле этого года произошел пожар. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, спецтехника разрушила стены четырехэатжки, расположенной по адресу ул. Удмуртская, 11. Проживавшие здесь горожане уже получили жилье или компенсации в рамках переселения из аварийного жилья.
Рабочие ранее демонтировали внутренние коммуникации. Затем разберут фундамент дома, а потом вновь сровняют котлован, который останется после разборки фундамента. На финальном этапе сотрудники произведут уборку и планировку территории. Свыше 2100 тонн строительных отходов, образовавшихся в процессе демонтажа, утилизируют.
В минувшем году муниципалитет произвел демонтаж четырех аварийных домов в Краснооктябрьском и Дзержинском районах. В этом году был снесен дом №12 по ул. Леонова в Советском районе Волгограда. В настоящее ведутся подготовительные мероприятия, необходимые для сноса еще порядка 10 расселенных аварийных домов.
Фото администрации Волгограда
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