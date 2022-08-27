«Это наследство Советского Союза»: в районе Волгоградской области хутора остались без автобусов









Жители хуторов Новоаннинского района Волгоградской области измучились из-за проблем с общественным автотранспортом.





- Автобусы в хутора постоянно отменяются, - пожаловались ИА «Высота 102» местные жители. - Особенно часто снимают с рейсов автобусы №104 из Новоаннинского в хутор Сатаров, №778 до Мартыновского, №100 до Полевого, №779 до Кирпичевского. Еще сложно уехать в хутор Попов, он за 70 километров от райцентра. Люди не могут посещать больницу, решать свои дела в муниципальных учреждениях. А сейчас еще начинается учебный год, как быть студентам и учащимся?





По словам жителей, общественный транспорт вроде бы в их районе есть, но его как бы уже и нет.





- Говорят, что водители не хотят работать за маленькую зарплату, и автобусы постоянно ломаются, - продолжают новоаннинцы. – Но нам-то как быть? Свои машины есть не у всех.





В администрации Новоаннинского районе Волгоградской области корреспонденту ИА «Высота 102» пояснили, что проблема с общественным транспортом, действительно, существует.





- В нашем районе, в одном из немногих, кстати, в области, осталось наследство Советского Союза – у нас работает филиал ГУП «Волгоградавтотранс», автоколонна 1730, - рассказали ИА «Высота 102» в администрации района. - То есть госпредприятие организует перевозки. Но автобусы все старые, есть ПАЗы, «Волгабасы», они постоянно ломаются. Если вечером приходит автобус с рейса, то не факт, что утром он снова будет на ходу. Ситуация критическая, об этом мы не раз сообщали в комитет транспорта и дорожного хозяйства. Нашли один вариант решения проблемы – ставить на баланс школьные автобусы, которые отработали 10 лет. По закону детей на них возить нельзя, а в качестве пассажирских перевозок они могут пригодиться.





Как пояснили в администрации района, во многих других муниципалитетах пассажирские перевозки давно стали коммерческими.





- Конечно, там проезд дороже, у нас же цены вполне приемлемые. Минус коммерческих перевозок еще и в том, что предприниматели вряд ли захотят ездить в отдаленные хутора, где еще, ко всему прочему, и дороги очень плохие. Кроме того, загруженность транспорта у нас очень низкая, вряд ли перевозчик может что-то заработать. Скорее, ему придется работать в убыток. Так что пока один вариант – как-то обновлять транспорт. Надеемся, в администрации области нам в этом помогут, - продолжил сотрудник администрации, попросивший его не называть.





При этом он заверил, что жители хуторов имеют возможность посещать райцентр.





- Обычно люди кооперируются и едут вместе на чьей-нибудь машине, так что никто у нас не отрезан, - утверждают в администрации. – В экстренных случаях даже глава поселения может отвезти на своем транспорте. Вообще, в селах все приходят друг другу на помощь. Если завалит дороги снегом, помогают фермеры и те, у кого есть спецтехника. Таких эксцессов, когда, например, что-то произошло из-за того, что не было общественного транспорта, слава Богу, у нас еще не было. Надеемся, и не будем.





Между тем, жители Новоаннинского считают, что это работа районных властей – обеспечить постоянные и стабильные пассажирские перевозки.





- Мы же не взваливаем на чиновников свои проблемы, вот пусть они и занимаются тем, чем должны заниматься. Надо добиваться замены автобусов, мы-то в чем виноваты? – недоумевают новоаннинцы.