Энергетики подготовились к шторму в Волгоградской области

Общество 17.08.2022 09:41
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17.08.2022 09:41
Волгоградские энергетики «Россети Юг» перешли в режим работы в условиях повышенной готовности в связи с неблагоприятным погодным прогнозом. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании «Россети-Юг», к ликвидации последствий стихии готовы 228 бригад в составе 1142 человек и 705 единиц техники.
Для электроснабжения социально значимых объектов в случае необходимости подготовлено 22 передвижных резервных источника электроснабжения общей мощностью 3,7 МВт.
Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра 8-800-220-0-220.
Напомним, МЧС предупредило о ливнях, грозах, граде и усиление ветра до 25 метров в секунду.
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