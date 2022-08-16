Улицу Козловскую частично перекрыли в Волгограде из-за раскопок

В Волгограде компания «Концессии теплоснабжения» приступила к реконструкции изношенного участка водопровода на улице Козловской. Как сообщает ИА «Высота 102», в связи с этим на улице в Ворошиловском районе временно ограничат движение.

– В связи с производством работ с участием крупногабаритной спецтехники временно изменена схема движения по улице Козловской, а именно, ограничен проезд автотранспорта в границах от дома №17 пол улице Козловской до пересечения с улицей Профсоюзной, – сообщили информагентству в компании. – Сразу после завершения работ на месте будет проведено благоустройство, восстановлено асфальтобетонное покрытие и возобновлена прежняя схема движения для транспорта.





В этом году на Козловской заменят заменят 150 метров магистральной теплосети диаметром 500 мм, общая протяженность которой на данной улице составляет 2 км. Реконструкция будет производиться открытым способом на глубине залегания сетей более 2 метров. Бригады «Концессии» уже произвели земляные работы и завершают демонтаж существующего трубопровода и железобетонных конструкций теплового канала. После этого рабочие приступят к монтажу новой теплосети и железобетонных перекрытий канала.