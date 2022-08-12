Специалисты рассказали, как подвести газ к участку бесплатно





Что такое догазификация?

Догазификация дает возможность жителям газифицированных населенных пунктов бесплатно довести газ до границ участка.

Где можно подать заявку на догазификацию?

«Догазификация» . – На сайте «Газпром газораспределение Волгоград» и «Волгоградгоргаз» в разделе

connectgas.ru . – На портале Единого оператора газификации

– В офисах «Газпром газораспределение Волгоград» и «Волгоградгоргаз».

– В мобильном офисе.

– На портале «Госуслуги» и в МФЦ.

Какие требуются документы?

Ситуационный план, документы о праве собственности на объект капитального строительства и земельный участок, данные СНИЛС, ИНН, паспорта, расчет максимального часового расхода газа, если планируемый объем газопотребления составляет более 7 куб. м в час – такой расчет могут предоставить в газораспределительной организации.

А могут ли отказать в догазификации?

Могут, таких причин несколько.

– Если жилой дом расположен в негазифицированном населенном пункте.

– Если газ планируется использовать для коммерческой или профессиональной деятельности.

– Если к заявке приложен неполный пакет документов или данные заполнены некорректно.

– Если у заявителя отсутствуют документы о праве собственности на дом или участок.

Заявку можно подать повторно, собрав необходимые документы и оформив дом и участок в собственность.





Есть ли какая-либо материальная помощь гражданам при догазификации?

В регионе существует компенсация затрат на догазификацию ряду категорий граждан. На сегодняшний день размер субсидий составляет до 50 тыс. рублей. Узнать подробности можно в комитете социальной защиты населения Волгоградской области uszn.volgograd.ru.

Распространяется ли догазификация на садовые некоммерческие товарищества?

В рамках догазификации возможно бесплатное подведение газа только к границам СНТ, расположенных в газифицированных населенных пунктах. В границах самого СНТ жители за собственные средства выполняют строительство газораспределительной сети и внутренних сетей газопотребления.





До участка газ доведут бесплатно, а за какие услуги предстоит платить? из чего складывается общая стоимость газификации?

За собственные средства потребитель прокладывает коммуникации внутри участка, выполняет разводку сетей в доме, приобретает и монтирует газовое оборудование. Стоимость строительства газовых сетей по участку и в доме зависит от объема работ, а оборудования — от мощности и марки производителя.

Средняя стоимость работ в границах земельного участка составляет от 70 000 руб. до 100 000 руб. (с приобретением газового оборудования) и от 30 000 руб. до 50 000 руб. (без стоимости газового оборудования).

Чтобы сэкономить время и силы, можно заключить с « Газпром газораспределение Волгоград » договор на комплекс услуг по газификации. В рамках такого договора вам подведут газ к участку, но и выполнят все работы в его границах, поставку и монтаж газового оборудования. Стоимость услуг регулируется государством.