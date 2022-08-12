Общество

Специалисты рассказали, как подвести газ к участку бесплатно

Общество 12.08.2022 11:39
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12.08.2022 11:39


Что такое догазификация? 
Догазификация дает возможность жителям газифицированных населенных пунктов бесплатно довести газ до границ участка. 
Где можно подать заявку на догазификацию? 
– На сайте «Газпром газораспределение Волгоград» и «Волгоградгоргаз» в разделе «Догазификация».  
– На портале Единого оператора газификации connectgas.ru
– В офисах «Газпром газораспределение Волгоград» и «Волгоградгоргаз». 
– В мобильном офисе. 
– На портале «Госуслуги» и в МФЦ. 
Какие требуются документы? 
Ситуационный план, документы о праве собственности на объект капитального строительства и земельный участок, данные СНИЛС, ИНН, паспорта, расчет максимального часового расхода газа, если планируемый объем газопотребления составляет более 7 куб. м в час – такой расчет могут предоставить в газораспределительной организации. 
А могут ли отказать в догазификации? 
Могут, таких причин несколько. 
– Если жилой дом расположен в негазифицированном населенном пункте. 
– Если газ планируется использовать для коммерческой или профессиональной деятельности. 
– Если к заявке приложен неполный пакет документов или данные заполнены некорректно. 
– Если у заявителя отсутствуют документы о праве собственности на дом или участок. 
Заявку можно подать повторно, собрав необходимые документы и оформив дом и участок в собственность. 

Есть ли какая-либо материальная помощь гражданам при догазификации? 
В регионе существует компенсация затрат на догазификацию ряду категорий граждан. На сегодняшний день размер субсидий составляет до 50 тыс. рублей. Узнать подробности можно в комитете социальной защиты населения Волгоградской области uszn.volgograd.ru. 
Распространяется ли догазификация на садовые некоммерческие товарищества? 
В рамках догазификации возможно бесплатное подведение газа только к границам СНТ, расположенных в газифицированных населенных пунктах. В границах самого СНТ жители за собственные средства выполняют строительство газораспределительной сети и внутренних сетей газопотребления. 

До участка газ доведут бесплатно, а за какие услуги предстоит платить? из чего складывается общая стоимость газификации? 
За собственные средства потребитель прокладывает коммуникации внутри участка, выполняет разводку сетей в доме, приобретает и монтирует газовое оборудование. Стоимость строительства газовых сетей по участку и в доме зависит от объема работ, а оборудования — от мощности и марки производителя. 
Средняя стоимость работ в границах земельного участка составляет от 70 000 руб. до 100 000 руб. (с приобретением газового оборудования) и от 30 000 руб. до 50 000 руб. (без стоимости газового оборудования). 
Чтобы сэкономить время и силы, можно заключить с «Газпром газораспределение Волгоград» договор на комплекс услуг по газификации. В рамках такого договора вам подведут газ к участку, но и выполнят все работы в его границах, поставку и монтаж газового оборудования. Стоимость услуг регулируется государством.
Вступайте в группу «Газпром газораспределение Волгоград» и «Волгоградгоргаз» в ВКонтакте. В группе вы сможете узнать всю актуальную информацию о бесплатной догазификации, услугах компаний и многом другом. 

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