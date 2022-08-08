Энергетики через приставов взыскали с волгоградцев 200 млн рублей

Жители Волгоградской области и предприятия с начала 2022 года выплатили энергетикам долги на общую сумму более 200 миллионов рублей. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в компании «Волгоградэнергосбыт». Также компании удалось получить в судах без малого 13 тысяч исполнительных листов по принудительному взысканию с граждан, а это на 30 % больше, чем за тот же период прошлого года.

В ПАО «Волгоградэнергосбыт» уточняют, для взыскания задолженностей привлекались сотрудники волгоградского управления Федеральной службы судебных приставов.

– Должники, не расплатившиеся по решению суда, должны знать, что приставы обладают широким спектром мер по взысканию. Для них не должно быть сюрпризом, что средства на их счетах и банковских картах в любой момент могут быть списаны, на любые операции с их имуществом может быть наложен запрет, а само оно – реализовано в счет погашения долга, – сообщают в «Волгоградэнергосбыте». – Кроме того, должник будет обязан оплатить исполнительский сбор и судебные издержки.

Одновременно в компании отмечают, что большая часть жителей Волгоградской области все же предпочитают не доводить дела до суда и тем более принудительного взыскания с помощью приставов. Чаще всего волгоградцы стремятся погасить долг перед энергетиками,получив уведомление о наличии задолженности или о предстоящем отключении за долги.

– Так, из 60,8 тысяч потребителей, уведомленных о вводе ограничений в первом полугодии, более 30 процентов предпочли погасить долг, не дожидаясь кардинальных мер со стороны энергетиков, – констатируют в компании.

В ПАО «Волгоградэнергосбыт» напоминают, что долги за поставленный и потребленный энергоресурс напрямую сказываются на стабильности энергосистемы региона, поэтому работа по взысканию и предупреждению роста задолженности будет продолжена с применением всего спектра мер, предусмотренных законодательством. Все полученные средства направляются «Волгоградэнергосбытом» в счет исполнения текущих обязательств перед поставщиками ОРЭМ и сетевыми организациями.

Передать показания с счетчика жители Волгоградской области, напомним, могут не выходя из дома:

В мобильном приложении чат-бот работает в разделе «Нужна помощь». Чтобы передать показания, во время диалога в чате виртуальному помощнику напишите в чате раздела в свободной форме о передаче показаний. Робот уточнит адрес, возможно, номер лицевого счета, и предложит ввести показания. Данные сразу будут заведены в базу начислений компании, при этом корректировать данные можно вплоть до 25 числа.



Помимо этого, абоненты «Волгоградэнергосбыта» могут передать показания с помощью чат-ботов компании в мессенджерах в Viber, Telegram через смартфон, компьютер или ноутбук. Для этого не нужно совершать никаких сложных действий, достаточно просто написать сообщение.

– Мы обновили приложение 23 мая, добавив функционал чат-бота, аналогичный тому, что уже был ранее реализован на сайте компании и в мессенджерах телеграмм и вайбер, – прокомментировали в пресс-службе компании. – Чат-бот может самостоятельно ответить на самые востребованные вопросы, позволяет принимать показания в период с 15 по 25 число, подключает операторов контакт-центра к диалогу в особо сложных ситуациях. За период после обновления мобильного приложения с 24 мая по 24 июня было произведено 2253 новых установок. Суммарно приложением пользуются уже более 50 тыс. жителей региона.

В пиковые дни, когда жители передают показания электросчетчиков, чат-боты существенно разгружают сотрудников контакт-центра – это приводит к тому, что люди, не имеющие технической возможности использовать современные устройства, оперативнее связываются со специалистами ПАО «Волгоградэнергосбыт».