Общество

Энергетики через приставов взыскали с волгоградцев 200 млн рублей

Общество 08.08.2022 11:03
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08.08.2022 11:03

Жители Волгоградской области и предприятия с начала 2022 года выплатили энергетикам долги на общую сумму более 200 миллионов рублей. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в компании «Волгоградэнергосбыт». Также компании удалось получить в судах без малого 13 тысяч исполнительных листов по принудительному взысканию с граждан, а это на 30 % больше, чем за тот же период прошлого года. 

В ПАО «Волгоградэнергосбыт» уточняют, для взыскания задолженностей привлекались сотрудники волгоградского управления Федеральной службы судебных приставов.

Должники, не расплатившиеся по решению суда, должны знать, что приставы обладают широким спектром мер по взысканию. Для них не должно быть сюрпризом, что средства на их счетах и банковских картах в любой момент могут быть списаны, на любые операции с их имуществом может быть наложен запрет, а само оно – реализовано в счет погашения долга, – сообщают в  «Волгоградэнергосбыте». – Кроме того, должник будет обязан оплатить исполнительский сбор и судебные издержки.

Одновременно в компании отмечают, что большая часть жителей Волгоградской области все же предпочитают не доводить дела до суда и тем более принудительного взыскания с помощью приставов. Чаще всего волгоградцы стремятся погасить долг перед энергетиками,получив уведомление о наличии задолженности или о предстоящем отключении за долги. 

Так, из 60,8 тысяч потребителей, уведомленных о вводе ограничений в первом полугодии, более 30 процентов предпочли погасить долг, не дожидаясь кардинальных мер со стороны энергетиков, – констатируют в компании. 

В ПАО «Волгоградэнергосбыт» напоминают, что долги за поставленный и потребленный энергоресурс напрямую сказываются на стабильности энергосистемы региона, поэтому работа по взысканию и предупреждению роста задолженности будет продолжена с применением всего спектра мер, предусмотренных законодательством. Все полученные средства направляются «Волгоградэнергосбытом» в счет исполнения текущих обязательств перед поставщиками ОРЭМ и сетевыми организациями.

Передать показания с счетчика жители Волгоградской области, напомним, могут не выходя из дома: 

 

  1. В мобильном приложении чат-бот работает в разделе «Нужна помощь». Чтобы передать показания, во время диалога в чате виртуальному помощнику напишите в чате раздела в свободной форме о передаче показаний. Робот уточнит адрес, возможно, номер лицевого счета, и предложит ввести показания.  Данные сразу будут заведены в базу начислений компании, при этом корректировать данные можно вплоть до 25 числа.

  2. Помимо этого, абоненты «Волгоградэнергосбыта» могут передать показания с помощью чат-ботов компании в мессенджерах в Viber, Telegram через смартфон, компьютер или ноутбук. Для этого не нужно совершать никаких сложных действий, достаточно просто написать сообщение.

 

Мы обновили приложение 23 мая, добавив функционал чат-бота, аналогичный тому, что уже был ранее реализован на сайте компании и в мессенджерах телеграмм и вайбер, – прокомментировали в пресс-службе компании. – Чат-бот может самостоятельно ответить на самые востребованные вопросы, позволяет принимать показания в период с 15 по 25 число, подключает операторов контакт-центра к диалогу в особо сложных ситуациях.  За период после обновления мобильного приложения с 24 мая по 24 июня было произведено 2253 новых установок. Суммарно приложением пользуются уже более 50 тыс. жителей региона.

В пиковые дни, когда жители передают показания электросчетчиков, чат-боты существенно разгружают сотрудников контакт-центра – это приводит к тому, что люди, не имеющие технической возможности использовать современные устройства, оперативнее связываются со специалистами ПАО «Волгоградэнергосбыт». 

Приложение «Волгоградэнергосбыт» доступно для мобильных платформ Android и iOS. Для скачивания, пользователям необходимо перейти в магазин приложений и ввести «Волгоградэнергосбыт», приложение будет единственным в списке.

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