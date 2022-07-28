Заслуженному работнику физической культуры РФ, мастеру спорта СССР по самбо Виктору Ивановичу Федяеву вручили медаль «За верность». Как сообщает ИА «Высота 102», награду самбист получил из рук генерал-лейтенанта ФСБ, председателя спортобщества «Динамо» Анатолия Гулевского.

— Виктор Иванович, совместно c Николаем Васильевичем Грянченко, с многоуважаемым тренером Юрием Васильевичем Стеганцевым, c первым чемпионом СССР, Европы и Мира по самбо Владимиром Ивановичем Кливоденко, стояли у истоков возрождения борьбы самбо в Волгоградской области, — сообщили информагентству в региональной федерации самбо. — Эти люди своими неимоверными усилиями, своей волей, смогли буквально с нуля в 2012 году возродить борьбу самбо на территории нашего региона!

Виктор Федяев родился 4 ноября 1939 года. Окончил Волгоградский государственный институт физической культуры. В 1962 году становится тренером по самбо в Волгоградском областном Совете «Динамо», с 1964-го — уже заместитель председателя регсовета «Динамо». Возглавлял кафедру боевой и физической подготовки Волгоградской высшей следственной школы МВД СССР. С 1996 года — старший тренер-преподаватель борьбы самбо и дзюдо Калачевской ДЮСШ. С 2013-го и по настоящее время стоит во главе тренерского Совета региональной федерации самбо.





— Виктор Федяев организует и проводит в Калачевском районе все спортивно-массовые мероприятия на высоком организационном уровне, уделяя особое внимание военно-патриотическому воспитанию молодежи и привлечению детей к систематическим занятиям борьбой самбо. Много работает с «трудными» подростками, — добавили в Волгоградской федерации самбо.

Многие знают Виктора Ивановича как главного тренера штатной спортивной команды внутренних войск, тренера сборных команд СССР, России и ЦС «Динамо». Выдающийся тренер воспитал множество титулованных спортсменов, среди которых — победители и призеры чемпионатов России, мира, Европы. Под его началом тренировались полковник Владимир Кливоденко (первый Чемпион СССР, Европы и Мира по самбо), полковник милиции Евгений Погорелов, полковник Сергей Мальцев.

Более 40 воспитанников Виктора Федяева окончили военные учебные заведения и академии МВД РФ. Виктор Иванович готовил специальные подразделения из спортсменов–оперативников для обеспечения безопасности участников Олимпийских игр 1980 года в Москве.

В 2010 году мастера единоборств наградили памятной медалью «В память 30–летия Игр XXII Олимпиады 1980 года в городе Москве» и Почетной грамотой Президента РФ за значительный вклад в развитие спорта и международного спортивного сотрудничества, а также пропаганду здорового образа жизни. В 2019 году вручена грамота Минспорта РФ за успехи в области развития борьбы самбо. Работа Виктора Ивановича отмечена многочисленными поощрениями, как от администрации региона и депутатов облдумы, так и от Волгоградской областной федерации самбо.

Полковник милиции, президент «Волгоградской областной федерации Самбо» Николай Васильевич Грянченко, все ветераны, тренеры и спортсмены-самбисты спешат поздравить Виктора Ивановича с этой заслуженной и почетной наградной!

Фото: Волгоградская областная спортивная федерация самбо

Справка

Нагрудным знаком «За верность» награждаются члены Общества «Динамо», а также болельщики за участие в жизни Общества «Динамо» и оказание ему помощи и поддержки, являющихся членами Общества «Динамо» не менее 15 лет.

