Общество

70 человек на место: абитуриенты Волгограда хотят стать юристами и говорить на китайском

Общество 28.07.2022 19:20
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28.07.2022 19:20


В волгоградских вузах завершился прием документов на бюджетную основу на программы бакалавриата и специалитета на основании результатов ЕГЭ. Университеты и академии отчитались о результатах первой волны приемной кампании, которая показала, какие специальности пользуются у молодых людей большим спросом. 

Так, в Волгоградском социально-педагогическом университете (ВГСПУ) приняли больше 14 тысяч заявлений от абитуриентов – на одно бюджетное место претендуют больше четырех человек. 

Как рассказали ИА «Высота 102» в ВГСПУ, в вузе с многолетней историей изъявили желание учиться вчерашние выпускники не только из волгоградского региона, но также из Ростовской, Астраханской, Саратовской, Свердловской, Московской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, республики Калмыкия и других субъектов РФ.

По количеству поданных заявлений лидируют такие профили, как «Перевод и переводоведение», «История, Обществознание», «История, Право», «Английский язык», «Английский язык, Французский язык», «Русский язык, Английский язык», «Английский язык, Немецкий язык», «Китайский язык. Английский язык», «Начальное образование», «Русский язык, Литература», «Испанский язык, Английский язык», «Педагог-психолог», «Психология и социальная педагогика», «Начальное образование, Английский язык», «Логопедия», «Математика, Информатика».

В Волгоградском техническом университете (ВолгГТУ) на 27 июля при контрольных цифрах приема в 1 196 человек на бакалавриат и специалитет на очную форму обучения  принято 9 686 заявлений и 868 оригиналов документов. Больше всего подано заявлений на факультет электроники и вычислительной техники  – 2 036, на факультет экономики и управления – 1 580, на факультет автоматизированных систем, транспорта и вооружений – 1 353, на факультет архитектурного и градостроительного развития – 1 036.

В университете отметили ощутимый прирост по поступившим заявлениям абитуриентов по сравнению с прошлым годом.   


В Волгоградском институте управления – филиале РАНХиГС также зафиксировали увеличение количества абитуриентов. Так, на бюджет очной формы обучения принято 3221 заявление, что на 600 больше, чем в прошлом. 

В Волгоградском государственном университете наплыв абитуриентов уже назвали рекордным – подано около 26 тысячи заявлений на прием в высшее учебное заявление. 

Большой конкурс отмечается на программах, связанных с IT-технологиями, компьютерными и инженерными науками: «Прикладная математика и информатика», «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», «Информатика и вычислительная техника», «Информационная безопасность», «Нанотехнологии и микросистемная техника».

Среди социально-экономических и гуманитарных направлений подготовки традиционными лидерами являются «Экономика», «Юриспруденция» и «Судебная экспертиза», где конкурс достигает 70 человек на место. На направления подготовки «Лингвистика», «Международные отношения», «Реклама и связи с общественностью», «Социология», «Судебная и прокурорская деятельность» конкурс превышает 30 человек на место.

Напомним, до 3 августа у поступающих на бюджетные места направлений подготовки бакалавриата и специалитета есть возможность подать оригиналы документов, а также заявление о согласии на зачисление. Это документ, которым абитуриент закрепляет окончательный выбор одного вуза и одного направления подготовки среди тех, на которые он ранее подал заявления об участии в конкурсе.

Фото: пресс-службы ВолГУ

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