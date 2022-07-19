Губернатор Волгоградской области подписал закон о порядке переименования территорий

Общество 19.07.2022 10:55
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19.07.2022 10:55
Закон об административно-территориальном устройстве Волгоградской области с внесенными изменениями накануне официально опубликован на сайте региональной администрации. Как сообщает ИА «Высота 102», он вступит в силу через 10 дней после даты обнародования – то есть 28 июля 2022 года.
Напомним, законопроект закрепил порядок переименования территорий с учетом мнения граждан. Депутаты Волгоградской областной думы сначала хотели наделить этим правом депутатов местных представительных органов.
Однако в ситуацию вмешался губернатор Андрей Бочаров, который заявил о том, что подобные решения должны приниматься с учетом мнения населения и внес соответствующую поправку в законопроект, предусматривающую проведение местных референдумов на тему переименования населенных пунктов и других территорий региона.
14 июля депутаты Волгоградской областной думы приняли соответствующие поправки с учетом замечания губернатора.
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