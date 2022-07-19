Губернатор Волгоградской области подписал закон о порядке переименования территорий









Закон об административно-территориальном устройстве Волгоградской области с внесенными изменениями накануне официально опубликован на сайте региональной администрации. Как сообщает ИА «Высота 102», он вступит в силу через 10 дней после даты обнародования – то есть 28 июля 2022 года.





Напомним, законопроект закрепил порядок переименования территорий с учетом мнения граждан. Депутаты Волгоградской областной думы сначала хотели наделить этим правом депутатов местных представительных органов.





Однако в ситуацию вмешался губернатор Андрей Бочаров, который заявил о том, что подобные решения должны приниматься с учетом мнения населения и внес соответствующую поправку в законопроект, предусматривающую проведение местных референдумов на тему переименования населенных пунктов и других территорий региона.







