Под Волгоградом умер бывший замглавы Камышина Владимир Шушкин

В Камышинском районе Волгоградской области скончался экс-заместитель Камышина, Отличник народного просвещения РСФСР Владимир Шушкин. Как сообщает ИА «Высота 102», о смерти камышанина стало известно накануне.

— Владимир Шушкин внес большой личный вклад в развитие системы образования города, создал одну из лучших в Волгоградской области и ЮФО учебно-материальную базу для организации внеурочной деятельности детей и подростков, — сообщает информагентство со ссылкой на официальный телеграм-канал администрации Камышина.

Известно, что Шушкин ушел из жизни в возрасте 69 лет. Владимир Александрович более 40 лет посвятил камышинскому образованию. Прошел путь от лаборанта до замглавы Камышина. Имеет государственные награды, в том числе орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, почетный знак «За заслуги перед городом Камышином».

Фото: администрация Камышина / t.me