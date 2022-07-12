На «Соединение фронтов» под Волгоградом направят 7 млн рублей









Ремонтно-восстановительные работы проведут на монументе «Соединение фронтов» в поселке Пятиморск Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, начальная цена работ, которые должны пройти в срок до 1 ноября, составляет 7,1 миллиона рублей.

Этот объект культурного наследия федерального значения планируют сделать доступным для маломобильных групп населения. Здесь также планируют обустроить парковочное место для инвалидов, места отдыха. Предполагаемые проектные решения также предусматривают работы по благоустройству достопримечательного места с озеленением искусственного земляного холма и ремонтом поливочного водопровода, окраске существующих фонарных столбов, установке урн и скамеек в границах территории достопримечательного места.

Напомним, что сам памятник уже ремонтировали. Как ранее сообщало информагентство, в 2015 году на реставрацию памятного места из федерального бюджета было выделено почти 20 миллионов рублей.

Справка:

23 ноября 1942 года районе хутора Советский войска Юго-Западного и Сталинградского фронтов во взаимодействии с войсками Донского фронта замкнули кольцо окружения вокруг 330-тысячной группировки немецко-фашистских войск. Эта операция положила начало коренному перелому в Великой Отечественной войне.

Памятник возвели в 12 км от исторического места, которое было затоплено во время строительства Волго-Донского судоходного канала Карповским водохранилищем в начале 1950-х годов.

Монумент «Соединение фронтов» расположен в парковой зоне поселка Пятиморск на набережной Волго-Донского судоходного канала рядом с тринадцатым шлюзом. Выполненный в стиле социалистического реализма, 16-метровый скульптурный монумент изображает четырех бойцов в момент торжественной встречи двух фронтов. Двое пожимают друг другу руки, третий рядом, с оружием наготове, а четвертый возвещает о победе. В центре находятся знамена фронтов. Скульптурная композиция, выполненная из железобетона, обращена лицом к Волго-Донскому каналу.

Смотровая площадка, одновременно служащая отмосткой, выполнена по периметру постамента - именно сюда будет организован доступ маломобильных граждан.

Фото: администрации Волгоградской области